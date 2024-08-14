الحق مشوارك.. الحالة المرورية اليوم الأربعاء 14-8-2024 بالقاهرة والجيزة

الحالة المرورية اليوم.. يبحث كثير من المصريين باهتمام شديد عن تفاصيل الحالة المرورية اليوم الأربعاء 14 أغسطس 2024، حتى يتثنى لهم تفادي الزحام خلال ساعات الذروة، خاصة العاملين والموظفين الذاهبين إلى أعمالهم.

الحالة المرورية اليوم الأربعاء 14 أغسطس

وتشهد الحالة المرورية اليوم الأربعاء 14 أغسطس 2024 كثافة مرورية في حركة السيارات بكافة الطرق والمحاور والطرق السريعة، والميادين الرئيسية والطريق الدائري، وسط تواجد أمني مكثف، لتأمين حركة سير المركبات.

كما تشهد محافظتي القاهرة والجيزة الآن والمحاور الرابطة بين المحافظات سواء الطرق السريعة أو الصحراوية أو الزراعية كثافة مرورية، وسط تكثيف الإدارة العامة للمرور جهودها، تسهيلًا على المواطنين لتجنب الازدحامات المروية.

ويحرص "الموجز" يوميًا علي استعراض تفاصيل الحالة المرورية علي أغلب محاور محافظتي القاهرة والجيزة.

الحالة المرورية

الحالة المرورية اليوم بالقاهرة

وشهدت الحالة المرورية بـ محافظة القاهرة، اليوم الأربعاء، كثافة مرورية في حركة المركبات بالميادين والمحاور العامة، وسط تواجد أمنى في معظم الميادين الرئيسية.

فيما يشهد كوبري أكتوبر حالة من الكثافة المرورية المتوسطة وكذلك شارع رمسيس فيما تقل هذه الكثافة تدريجياً إلى أن نصل إلى منتصف كوبري غمرة، كما يشهد كوبري 15 مايو للمتجهين إلى حي المهندسين كثافة مرورية.

ويشهد شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر انسيابًا مروريًا حتى منطقة الزاوية الحمراء، وهناك كثافة نسبية عند منطقة «الوايلي» وصولاً لكوبري الساحل والأميرية والكورنيش من المظلات إلى وسط البلد كثافات مرورية بسيطة ومتقطعة، والمتجة إلى المؤسسة سيجد سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات عند المظلات.

الحالة المرورية اليوم بالجيزة

أما عن حركة المرور بمحافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، فتشهد انسيابًا في حركة السيارات، كما شهد شارع الهرم الرئيسى تباطؤ نسبي فى حركة السيارات بسبب غلق الطريق فى تقاطعه مع المريوطية وبمنطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية بسبب إنشاء 5 محطات مترو انفاق والزام السائقين بالتوجه إلى الطرق البديلة المحددة.

وتشهد منطقة مشعل وشارع العشرين حتى الطالبية، كثافات متحركة وكثافات عالية للمتجه إلى كوبرى الجيزة المعدنى وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، كما ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة.

فيما شهد محور 26 يوليو والطريق الدائرى وطريق الأتوستراد وشارع البحر الأعظم وصولا لشارع النيل السياحي انتظام في حركة سير السيارات.

الحالة المرورية

حالة المرور على الطريق الدائري

أما عن حالة المرور اليوم على الطريق الدائري فقد شهدت سيولة مرورية في مناطق السلام والمرج ومؤسسة الزكاة، مع استقرار الحالة المرورية في التقاطع مع طريق الإسكندرية الزراعي وكذا مناطق مسطرد والقومية العربية وصفط اللبن في الجيزة، مع استقرار الحالة المرورية على محور المريوطية ومناطق المنيب والكونيسة، مع استقرار الحالة المرورية على مناطق كورنيش المعادي والبساتين وتقاطع طريق الاوتوستراد وأيضا مناطق القطامية وصولا إلى القاهرة الجديدة.

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