مسلسل أزمات تامر أمين.. آخرها إلغاء المواد الأدبية وأشهرها الهجوم على الصعايدة

يبدو أن مسلسل ازمات تامر أمين هو عرض مستمر، إذ تصدّر الإعلامي الشهير قوائم محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تصريح صادم عن إلغاء المواد الأدبية من مناهج التعليم.

وتسببت تصريحات تامر أمين في إشعال موجة من الجدل والهجوم ضده، لتبدأ أزمة جديدة في سجل أزماته التي يستعرضها الموجز في السطور التالية.

تامر أمين وإلغاء المواد الأدبية

وطالب الإعلامي تامر آمين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بإلغاء دراسة بعض المواد الدراسية لطلاب الثانوية العامة، متسائلا "ايه لازمة واستفادة الطلاب من دراسة مادة التاريخ أو الجغرافيا أو فلسفة لطلاب الثانوية العامة".

وأضاف خلال برنامجه آخر النهار، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء أمس الثلاثاء، "ممكن ندرس التاريخ في مراحل التعليم الأساسي في ابتدائي وإعدادي فقط، ولكن في مرحلة الثانوية لابد من دراسة مواد تساعد الطالب في سوق العمل"، متابعًا "لابد من استبدال هذه المواد بمواد يستفيد بها الطالب، في مجال التسويق والتنمية البشرية وعلوم الاتصال، وخاصة أن لها أهمية كبرى في سوق العمل المصري".

وطالب تامر آمين، تطبيق نظام الاوبن بوك في الامتحانات، ونعلم الطالب التفكير وليس الحفظ، ونريد أن يستفيد الطالب بكل شيء بطريقة أفضل، موضحا “وكفاية تاريخ وفلسفة خليه يعرف مستقبله”.

تامر أمين وإهانة الصعايدة

وقبل سنوات، تسبب تامر أمين في أزمة هزّت حياته المهنية، بعدما تحدث عن قضية تنظيم النسل، متهمًا أبناء الصعيد بإنجاب الكثير من الأطفال من أجل إرسالهم للعمل في القاهرة والإسكندرية، ما تسبب في سحب رخصة مزاولة المهنة منه من قبل نقابة الإعلاميين.

ووقتها أعلنت قناة النهار في بيان عاجل لها أنها قررت إيقاف الإعلامي تامر أمين والتبرع بشهر من راتبه لإحدى المؤسسات الخيرية، كما أكدت أن أهل الصعيد في جنوب مصر وأهل الريف في الوجه البحري، برجاله وسيداته هم قوام هذه الأمة، وأن رموز مصر على مر التاريخ، جاءوا من نبت هذه الأرض الطبية، وكان لهم بصمات كبيرة في كل المجالات، وأضافت الشبكة أن سيدات مصر هم تاج الرؤس، وأن المجتمع لا يستقيم ولا يقوى إلا بهن، وقررت حذف الفيديو المسيئ من منصاتها المختلفة.

تامر أمين وأزمات الراقصات

وخاض تامر أمين حربًا كلامية مع مجموعة من الراقصات أشهرهن فيفي عبده التي انتقد فيديوهات الرقص التي تقوم بنشرها عبر حسابها على انستجرام، إذ قال في إحدى حلقات برنامجه: عطيات.. هذا اسم فيفي عبده الحقيقي ولا أعرف كيف تفكر هل من الممكن أن يعبث الشيطان بعقول الناس ليسيروا في طريق الخطأ وبلا رجعة"، وتساءل: "هل من المفترض أن تفكر فيفي عبده في آخرتها أم في الهشك بشك".

كما هاجم الراقصة جوهرة بعد أزمة الفيديوهات الجنسية المسربة لها، حيث قال إنه لن يتحدث عن هذه الفيديوهات ولا عن "القذارة" الموجودة بها، على حد تعبيره، كما أنه لن يدخل في جدال ومناقشات حول طبيعة علاقتها بالشاب الذي ظهر معها، وهل هو زوجها أم لا، لكنه سيعود للحديث عن ما يكرره طوال السنوات الماضية حول مهنة الرقص الشرقي المسيئة للفن.

تامر أمين وأزمة جزمة الأهلي

وفي أثناء أزمة انتقال اللاعب رمضان صبحي، خرج تامر أمين بتصريح صادم أثار غضب الكثيرون بعدما قال إن «الأهلى مش هيمسك فى لاعب بيبص للفلوس، واللعب ده لو نجوم الأهلي الكبار جلسوا معه، لن يستطيعوا إرجاعه عن قراره لأنه نظر لأموال»، موضحًا أن اللاعب عندما ينظر للمال وينتهي عقده، لن يستطيع أحد أن يجعله يتراجع عن قراره، مؤكّدًا أنَّ اللاعب الذي يريد اللعب في الأهلي يوضع على الرأس وجزمته على الرأس، واللاعب الذي لا يريد اللعب في الأهلي فهو صاحب قراره، وجزمة الأهلي فوق الكل.

تامر أمين وإهانة المرأة

وكان تامر أمين بطلًا لأزمة مع المجلس القومي للمرأة، بعد حلقة استضاف فيها الدكتورة رانيا علواني النائبة البرلمانية السابقة، والتي تعمل أيضا بالطب، وهي عضو بمجلس إدارة النادي الأهلي، ووجه تامر أمين سؤالا لزوج رانيا تسبب في إحراجها، حيث قال له: "إحساسك إيه يا دكتور هاني وأنت معدي في البيت فتلاقي دولاب فيه 48 ميدالية ذهبية و75 نيشان، وأنت أكتر حاجة عملتها إنك كسبت علي حمادة عشرة طاولة امبارح على القهوة".

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