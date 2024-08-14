عادات غريبة لمنع الأرواح الشريرة واصطياد العرسان.. تعرف عليها

عادات غريبة لمنع الأرواح الشريرة واصطياد العرسان.. تعرف دولة اليابان بأنها من أكثر الدول المعروفة بأماكن الأسرار والغموض، لأنها تمتلك عادات وتقاليد فريدة من نوعها، مع اختلاف الطقوس التي قد تبدو غريبة لمن ينظر إليها من خارج الثقافة اليابانية.

عادات غريبة لمنع الأرواح الشريرة واصطياد العرسان

ويمارس الشعب الياباني طقوسًا وعادات غريبة لمنع الأرواح الشريرة واصطياد العرسان متنوعة بهدف جلب الحظ، والتي تعتبر جزءًا من النسيج الثقافي الياباني ويقدم موقع "الموجز" بعضا من طقوس اليابان الغربية لجلب الحظ.



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طقوس شهيرة في اليابان لجلب الحظ :

سواحل الحظ السبع:

هي زيارة سبعة معابد بوذية في يوم واحد، حيث يعتقد اليابانيون أن ذلك سيجلب لهم الصحة والسعادة والثروة، كل معبد يرمز لحظ مختلف كالحظ في العلاقات أو النجاح المالي.

متنزه "دريملاند" أو "يوميوري لاند":

يقوم الزوار بشراء قفل وكتابة أمانيهم عليه قبل تعليقه بجانب الآلاف من الأقفال الأخرى، ويعتقد أن هذا المكان له قوة روحية تساعد في تحقيق الأمنيات.

"أوميكوجي":

وهو يعد من أهم الطقوس، التي يتم ممارسته في المعابد الشنتوية، حيث يقوم الزوار بسحب ورقة عشوائية من صندوق تحتوي على تنبؤات إما بحظ جيد أو سيئ، ويتم الاحتفاظ بالتنبؤات الإيجابية أو "غسل" التنبؤات السلبية.

"هونياو" أو رقصة النار:

يرتدي المشاركون أزياء تقليدية ويؤدون رقصات غريبة حول قدور نار كبيرة، والغرض هو طرد الأرواح الشريرة وجلب السلام والحظ الجيد.

"تسوكينامي زايكو":

يقدم اليابانيون الشكر للآلهة في اليوم الأول واليوم الخامس عشر من كل شهر، حيث يعتقدون أن ذلك يجلب الحظ ويعيد توازن الحياة، لذلك تكون من الطقوس الشهيرة في اليابان المرتبطة بجلب الحظ والسعادة.

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