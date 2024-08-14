خاص|حودة بندق: مكنتش متوقع انتشار أغنية روقان بالشكل ده

احتفل مؤدي المهرجانات الشاب حودة بندق ليلة أمس بنجاح أغنية روقان التي حققت ما يقرب من 40 مليون مشاهدة على مدار 4 شهور ، والتي نالت إعجاب جمهوره داخل وخارج مصر.

نجاح أغنية روقان

وتواصلت جريدة الموجز مع جودة بندق للتحدث معه حول أسباب نجاح الاغنية وكواليسها قائلاً: أغنية روقان جت بالصدفة في مسلسل رحيل للفنانة ياسمين صبري وأحمد صلاح حسني الذي عرض في رمضان 2024 ، ومكنتش فاكر أنها هتكسر الدنيا بالشكل دا ولكن الحمدلله حققت نجاح ساحق خلال 4 شهور من طرحها.

واضاف بندق: أغنية روقان منذ طرحها على موقع يوتيوب وهي "توب وان " وفي اليوم بتزيد بالـ 500 الف مشاهدة.

محمود بندق

مين رشح بندق لغناء غنوة روقان ؟

أشار بندق أن من رشحه للغناء في مسلسل رحيل هو المنتج مصطفي الغزولي وهو صديق مقرب لي ، وكلمني قالي غنوة في مسلسل وافقت ، ولما بعتله أغنية روقان عجبته وقالي هي دي وبالفعل نزلنا صورناها في رمضان.



مكنتش متوقع نجاح أغنية روقان بهذا الشكل

أكد بندق أنه كان يريد أن يكون متواجد في المارثون الرمضاني 2024 ، ولكن مكنتش اتوقع أن الأغنية تنجح بهذا الشكل وتتشاف بالشكل الكبير ده.

بندق أفضل المشاركة دائما في مواسم رمضان بأغاني التترات

وأختتم حودة بندق: كان المفترض اغني تتر مسلسل في رمضان 2024 ، ولكن ربنا موفقنيش وحد تاني عمله ، وبعدها ربنا رزقني بأغنية روقان ، وانا كنت بحب اشارك في تترات المسلسلات في رمضان لانه بيفتحلي سكة أكون موجودة وسط ألمع النجوم.

ما رأيك فيما حدث مع عصام صاصا ؟

أهم شيء ربنا يفك كربه ويخرج لزوجته وابنه ولكل حبايبه بالسلامة، صاصا طيب جدًا كأنك بتتعامل مع طفل، وربنا يرحم المتوفي ويصبر أهله، "ومفيش في إيدينا حاجة"، في النهاية هذا قضاء الله وقدره.

أغنية روقان

أغنية روقان من غناء حودة بندق، كلمات أحمد يوسف وألحان وتوزيع رامي المصري، وفور نشرها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب حققت ما يقرب من 40 مليون مشاهدة.

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