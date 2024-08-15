اعرف المواد المقررة على الصف الأول الثانوي 2025 في النظام الجديد.. تفاصيل

أثارت قرارت وزارة التربية والتعليم حول تخفيض عدد مواد الثانوية العامة حالة من التردد والقلق بين الطلاب وأولياء الأمور، خاصة مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد 2024-2025، هذا القلق دفع الكثيرين للبحث عن قائمة المواد التي سيتم تدريسها في الصف الأول الثانوي.

مواد الصف الأول الثانوي بالنظام الجديد

فيما يلي قائمة المواد الأساسية بالنظام الجديد التي من المقرر دراستها في الصف الأول الثانوي، والتي تم تقليصها إلى ست مواد:

اللغة العربية اللغة الإنجليزية (اللغة الأجنبية الأولى) التاريخ الرياضيات العلوم المتكاملة (تشمل الكيمياء والفيزياء معًا) الفلسفة والمنطق

قبل التخفيض، كانت المواد المقررة على الصف الأول الثانوي تشمل عشر مواد، منها اللغة الأجنبية الثانية (الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، أو الإسبانية)، بالإضافة إلى مواد الجغرافيا، الأحياء، الكيمياء والفيزياء كمقررات منفصلة، إلى جانب التربية الدينية (الإسلامية والمسيحية)، التربية الوطنية، والحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات.

إلغاء بعض مواد الثانوية العامة 2025

وقد أثار قرار إلغاء بعض مواد الثانوية العامة جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشر الخبر قبل الاجتماع المرتقب بين رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور محمد عبد اللطيف، والذي من المتوقع أن يتم خلاله الإعلان الرسمي عن القرار وتفاصيله في مؤتمر صحفي.

النظام الجديد للعام الدراسي 2025

وبخصوص الثانوية العامة بشكل عام، أشار مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم إلى أن النظام الجديد للعام الدراسي 2024-2025 سيشمل تدريس خمس مواد في كل شعبة (علمي علوم، علمي رياضة، وأدبي)، بحيث تكون معظم المواد من 60 درجة باستثناء اللغة العربية التي ستكون من 80 درجة، ليكون المجموع الكلي 320 درجة.

وسيتم تحديد المواد المشتركة بين جميع الشعب، والتي تشمل اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى، بينما ستبقى اللغة الأجنبية الثانية والمواد الأخرى غير المضافة للمجموع خارج حساب الدرجات.

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