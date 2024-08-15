لو طفلك خجول.. إليك نصائح مهمة لبناء شخصيته من جديد

نصائح مهمة لبناء شخصيته.. كثيرًا ما يواجه الآباء والأمهات تحديًا عند التعامل مع الطفل الخجول، حيث يقفون حائرين أمام عدة أسئلة كيفية تقوية شخصية طفلهم وتمكينه من مواجهة العالم الخارجي دون خوف أو قلق، مع العلم أن سلوك الخجل لم يكن عيب، ولكن هو سمة يتسم بها الأطفال والكبار، لذلك يستطيع الفرد التحكم بها، مع التطور الشخصي، ولديها إيجابية الصبر، التفهم.

في التقرير التالي، يرصد لكم موقع "الموجز" إليك أهم نصائح مفيدة التي تساعد الآباء والأمهات عند التعامل مع الأطفال الخجولين بطريقة إيجابية تحترم مشاعرهم وتساهم في تطورهم الشخصي.

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أفضل نصائح التعامل مع الطفل الخجول



ويجب أن يحظى الطفل بتحفيز إيجابي ومشجع، ويمكن للأهل تشجيع طفلهم الخجول بإشراكه في أنشطة تفاعلية تتناسب مع اهتماماته ومهاراته، كما يمكن بدء التفاعل مع الطفل في مجموعات صغيرة ليشعر براحة أكبر، مع توفير الدعم والثناء عندما يحاول الاندماج والتفاعل مع الآخرين.

-كما ينصح الكثير من الآباء والأمهات بأن يكونوا قدوة لأطفالهم وأبنائهم في الانفتاح والمشاركة الاجتماعية، وعندما يرى الطفل آباءه يتعاملون مع المواقف الاجتماعية بثقة وهدوء، يمكنه استلهام تصرفاتهم ويتعلم كيفية التعامل مع المشاعر المشابهة.



التواصل البصري يعد جزءًا مهمًا من الثقة بالنفس، ويمكن تشجيع الطفل الخجول على التدرب على التواصل البصري من خلال اللعب والتمارين المنزلية حتى يكتسب الثقة اللازمة للقيام بذلك في المواقف الاجتماعية.



من المهم أيضًا أن نشجع الطفل على التعبير عن مشاعره وأفكاره بدون قلق من الرفض أو السخرية، ويمكن للآباء والأمهات تعزيز هذا الجانب من خلال الاستماع بصبر واهتمام عندما يرغب الطفل في الحديث، وتجنب الانتقادات السلبية التي قد تؤثر على ثقته بنفسه.



المدح والتشجيع مهمان للغاية للطفل الخجول، والتركيز على النجاحات، حتى الصغيرة منها يمكن أن يعزز ثقة الطفل بنفسه ويحفزه على مواجهة تحديات جديدة، ومن الضروري الإشادة بالطفل عندما يقوم بمحاولة للخروج من منطقة الراحة الخاصة به.

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