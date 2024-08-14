ازاي تكتشفي الحساسية الغذائية عند الأطفال؟.. بهذه الطرق

ازاي تكتشفي الحساسية الغذائية عند الأطفال؟.. في بعض الأحيان، يتعرض الكثير من الصغار للحساسية الغذائية، التي تسبب في إصابة الطفل بآلام في المعدة، عند كل مرة يتناولون فيها طعامًا محدد، لذلك تحرص الأمهات على أن تهتم بصحة الأبناء، من خلال اختيار الأطعمة المفيدة لصحة الجسم.



ازاي تكتشفي الحساسية الغذائية عند الأطفال؟

حول ذلك، يستعرض لكم موقع الموجز، خلال السطور التالية، ازاي تكتشفي الحساسية الغذائية عند الأطفال وأسباب التعرض لها في فصل الصيف، وهي كما يلي، بحسب موقع verywellfamily:



حساسية الغذاء:

حساسية الغذاء هي استجابة مناعية للطعام، وهي أكثر دقة وعمومية من مجرد عدم تحمل الطعام.

تعد حساسية الغذاء من الأمراض الشائعة بين الأطفال، حيث قد يتفاعلون مع مكونات حليب الأم أو تركيبة الطعام.

أعراض حساسية الغذاء عند الأطفال

تظهر أعراض حساسية الغذاء عند الأطفال قد تشمل الغازات، الألم البطني، الإسهال، النمو المتأخر، والدم في البراز.

يجب الكشف عن حساسية الغذاء، يجب مراقبة النظام الغذائي والأعراض، ثم التخلص من الأطعمة المشتبه بها تدريجياً.

مع عدم تحمل الطعام هو نوع من حساسية الغذاء، ويشير إلى صعوبة هضم مكونات معينة مثل اللاكتوز أو الغلوتين.

حساسية الغذاء الحقيقية تنطوي على استجابة مناعية، وقد تكون خطيرة في الحالات القصوى، مسببة صعوبة في التنفس.



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