إليك.. نصائح أساسية لتعزيز النوم الجيد لدى الأطفال

نصائح أساسية لتعزيز النوم الجيد لدى الأطفال.. يعد النوم من أهم العادات التي يجب الاعتماد بشكل يومي، حتي يساهم لتعزيز النمو البدني والعقلي والعاطفي لديهم، لذا من الضروري أن يحظى الأطفال بنوم جيد ليلاً.

يستعرض لكم موقع "الموجز"، النصائح الأساسية المهمة لتعزيز النوم الجيد لدى الأطفال، وهي كما يلي:

نصائح أساسية لتعزيز النوم الجيد لدى الأطفال

روتين نوم ثابت لتعزيز النوم الجيد لدى الأطفال: وهو يفضل استحمام بماء دافئ، مع قراءة قصة، ممارسة تمارين استرخاء، لتسهيل الانتقال من اليقظة إلى النوم.

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بيئة نوم مريحة لتعزيز النوم الجيد لدى الأطفال: يجب على الأمهات توفير بيئة جيدة للأطفال، وغرفة هادئة، مظلمة، ودرجة حرارة معتدلة. فراش مريح ومناسب للطفل.

تجنب الأطعمة الثقيلة والكافيين لتعزيز النوم الجيد لدى الأطفال: يجب على ربات المنزل الاهتمام بصحة أطفالهن، من خلال تناول وجبة خفيفة تساعد على الاسترخاء كمنتجات الألبان.

نشاط بدني خلال اليوم لتعزيز النوم الجيد لدى الأطفال: يساعد في الحصول على نوم أعمق وأكثر راحة.

تقليل تعرض الشاشات قبل النوم لتعزيز النوم الجيد لدى الأطفال: الضوء الأزرق يؤثر سلبًا على إنتاج الميلاتونين.

الالتزام بمواعيد النوم والاستيقاظ لتعزيز النوم الجيد لدى الأطفال: يساعد في ضبط الساعة البيولوجية وتحسين جودة النوم.

التقنيات المهدئة لتعزيز النوم الجيد لدى الأطفال: التنفس العميق أو تخيل مكان مفضل عند الخوف أو القلق من النوم، حتي تساعد في تحسين نوم الطفل.

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