في موسمها.. خطوات شراء مانجو بمذاق رائع



تتزامن هذه الفترة كل عام مع موسم خروج المانجو للأسواق، ولكثرة أنواعها قد يجهل الكثيرين علامات اختيار أنواع جيدة بمذاق حلو وشكل جذاب، لذلك يقعون ضحية شراء حبات غير مكتملة النضج تفتقر للطعم الجيد. وعليه فإن شراء مانجو ذات مذاق رائع، يتطلب اتباع الخطوات التالية:

خطوات شراء مانجو بمذاق رائع

1. اختر الوقت المناسب: يفضل شراء المانجو في موسمها الذي يكون عادةً في الصيف (من مايو إلى أغسطس) للحصول على أفضل جودة.

خطوات شراء مانجو بمذاق رائع

2. انتبه إلى اللون: اختر المانجو التي يكون لونها زاهياً ومشعاً. يعتمد اللون المثالي على نوع المانجو، لكن بشكل عام، ابحث عن اللون القوي دون أي بقع خضراء كبيرة.

3. اختبر النضج باللمس: اضغط برفق على المانجو. يجب أن تكون ناعمة قليلاً لكن ليست لينة جداً. إذا كانت صلبة جداً، فهي قد تكون غير ناضجة، وإذا كانت لينة جداً، قد تكون مفرطة النضج.

4. تحقق من الرائحة: استنشاق المانجو يمكن أن يعطيك فكرة عن نضجها. اختر المانجو التي لها رائحة حلوة وفواحة، وهي علامة على نضوجها.

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5. افحص القشرة: تجنب المانجو التي تحتوي على بقع داكنة أو عيوب ظاهرة على القشرة. لكن بعض الأنواع قد تكون لديها بقع طبيعية غير ضارة.

6. تحقق من حجم المانجو: الحجم ليس دائماً مؤشراً لجودة الطعم، ولكن عادةً ما تكون المانجو الناضجة الحجم الكبير جيدة. تأكد من أن المانجو ليست صغيرة جداً إذا كنت تفضل الحلاوة.

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7. اختيار النوع: هناك أنواع مختلفة من المانجو مثل "السنز" و"الزرد" و"الشيطان". تأكد من اختيار النوع الذي تفضله بناءً على المذاق والملمس.

باتباع هذه الخطوات، يمكنك زيادة فرصك في اختيار مانجو ذات مذاق رائع وجودة عالية.