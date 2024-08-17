أسعار السمك البلطي والجمبري اليوم السبت 17-8-2024 في سوق العبور

استقرت أسعار السمك اليوم السبت 17-8-2024 في سوق العبور لجملة الاسماك، وذلك بعد انخفاض أسعارها أمس الجمعة، خاصة أسعار السمك البلطي والجمبري اليوم السبت.

وشهدت أنواع الأسماك المختلفة استقرار في الأسواق، حيث سجل سعر كيلو السمك البلطي ما يقرب من 90 جميعًا بعدما سجل أمس الأربعاء 75 جنيهًا، ليعلن عن استقرار أسعار الأسماك اليوم السبت.

أسعار السمك اليوم السبت للمستهلك

وينر لكم الموجز على النحو التالي أسعار الأسماك اليوم السبت في سوق العبور لجملة الأسماك.

أسعار السمك البلطي اليوم السبت

-تراوح سعر السمك البلطي الكبير، اليوم، ليتراوح ما بين 60 و90 جنيهًا للكيلو.

-تراوح السمك البلطي الوسط، ليسجل ما بين 60 و70 جنيهًا للكيلو.

-سجل سعر السمك البلطي الأسواني من 50 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

سعر السمك الفيلية اليوم السبت

-وصل سعر السمك الفيليه المجمد، إلى ما بين 50 و250 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر السبيط أو كاليماري اليوم، ليتراوح من 200 إلى 420 جنيها.

-تراوح كيلو مكرونة سويسي اليوم ما بين 85 و145 جنيهًا.

أسعار الأسماك اليوم السبت

- تراجع سعر الكابوريا اليوم ليتراوح من 50 إلى 185 جنيهًا.

- تراوح سعر سمك القاروص من 100 إلى 260 جنيهًا.

- بلغ سعر سمك الوقار اليوم، من 100 إلى 260 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الدنيس من 100 إلى 260 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو المرجان المجمد من 30 إلى 50 جنيهًا.

-سجل سعر البربون المجمد من 30 إلى 50 جنيهًا.

-سجل سعر المكرونة المجمدة فبلغ الكيلو منها من 30 إلى 60 جنيهًا.

-تراوح سعر كيلو السردين المجمد من 50 إلى 100 جنيه.

- تراوح كيلو الماكريل المجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.

أسعار الجمبري اليوم السبت

-تراوح سعر الجمبري متوسط الحجم من 430 إلى 530 جنيهًا للكيلو.

-بلغ سعر الجمبري صغير الحجم اليوم، ما بين 110 و330 جنيهًا للكيلو.

-سجل سعر الجمبري المجمد ما بين 175 و425 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأسماك اليوم السبت

فوائد الاسماك لصحة الإنسان

وتحتوي الأسماك على قدر كبير من الأحماض الدهنية الأساسية يعلب دورًا هامًا في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، وخفض ضغط الدم، وتقليل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية.

ويساعد تناول الاسماك على التقليل من الأمراض المرتبطة بتدهور وظائف الدماغ مع التقدم بالسن، والتي تتضمن فقدان الذاكرة، وضعف الإدراك، والإصابة بمرض الزهايمر أو الخرف.

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