بالخطوات كيفية حجز ميعاد في الشهر العقاري أون لاين

يبحث عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث العالمي جوجل، عن كيفية حجز ميعاد في الشهر العقاري أون لاين.

وأتاحت وزارة العدل تطبيق ارغب في عمل توكيل، عبر الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، حيث يمكن لجميع المواطنين حجز موعد في الشهر العقاري أون لاين من خلاله، ويستطيع المواطن الحصول على خدمات التطبيق المتاحة من خلال تحميله من المتجر الإلكتروني (Play store)



خطوات حجز موعد في الشهر العقاري اون لاين

ويوضح لكم الموجز على النحو التالي خطوات حجز موعد في الشهر العقاري اون لاين:

تبدأ خطوات حجز موعد في الشهر العقاري اون لاين، من خلال تحميل تطبيق (أرغب في عمل توكيل) الخاص بوزارة العدل من متجر (Play Store)

2- قم بإدخال الرقم القومي الخاص بالمستخدم ونوع المحرر.

3- يضم التطبيق قوائم وخرائط لمكاتب التوثيق المميكنة التي تتيح تحديد أقرب فرع عن طريق نظام تحديد المواقع (GPs).

4- تحديد يوم وميعاد الحجز.

5- الضغط على تأكيد البيانات المدخلة.

6- بعد مراجعة البيانات المدخلة وتأكيدها، واضغط على موافق.

وزارة العدل

وتوفر الحكومة المصرية ووزارة العدل خلال هذه الأيام، العديد من الخدمات الإلكترونية لجميع المواطنين وذلك يأتي من ضمن التسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية.

وأتاحت وزارة العدل عبر موقعها الإلكتروني الرسمي العديد من الخدمات الخاصة بالقضايا المتداولة أو المحكوم فيها والتي من بينها:

-الإستعلام عن رول جلسة

-الاستعلام عن وجود استئناف

-الاستعلام عن موقف دعوى

-الاستعلام عن رول دعوة

وزارة العدل المصرية

ويمكنك معرفة القضايا والاستعلام عنها من خلال الخدمات الإلكترونية عبر هاتفك المحمول من خلال الخطوات التالية:

1-الدخول إلى موقع وزارة العدل.

2-الضغط على زر الاستعلام حول دعوى اختيار نوع الدعوى

3-اختار الدرجة الخاصة بالدعوى ما بين الخيارات المتاحة أما يكون نقض، جزئي، يكون استئناف، أو ابتدائي.

4-تحديد المحكمة التي يُنظر فيها الدعوى.

5-اختار نوع الدعوى ما بين الخيارات

6- اختار العام الذي رُفعت الدعوى به.

7-الضغط على القائمة الخاصة بالبحث، وبهذا سوف تظهر لك البيانات جميع عن الدعوى التي تبحث عنها.



الجدير بالذكر أن وزارة العدل اتاحت طرق جديدة تمكن المواطن من تحديد أقرب مكتب توثيق له، حيث يسجل عملية تحرير التوكيل عبر الهاتف، ويتم تحديد موعد مناسب له للذهاب للشهر العقارى، وذلك للحصول على التوكيل خلال دقائق.

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