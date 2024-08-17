كيف تعيش أكثر من 100 عامًا على طريقة سكان جزيرة سردينيا الإيطالية؟.. يتساءل العديد من الأشخاص عن كيف أن تعيش أكثر من 100 عامًا على طريقة سكان جزيرة سردينيا الإيطالية، حيث نجد المقبلين على التجول والسفر في جميع دول العالم المختلفة، ولذلك يستمرون بالبحث عن تلك البلاد الشهيرة بوجود مناطق وجزر متنوعة تحمل طابع مميز، لقضاء أسعد اللحظات في حياتهم وللحصول على شيء مختلف، ومن بين تلك الجزر جزيرة "سردينيا".

كيف تعيش أكثر من 100 عام على طريقة سكان جزيرة سردينيا الإيطالية؟

يرصد لكم موقع الموجز، خلال التقرير التالي، كيف تعيش أكثر من 100 عام على طريقة سكان جزيرة سردينيا؟

الخضراوات أقل من اللحوم

سردينيا تُعد واحدة من "المناطق الزرقاء" الخمس في العالم، وهي المناطق التي يعيش فيها الكبار في السن أطول فترة ممكنة بفضل نظامهم الغذائي الصحي، حيث يعتبر النظام الغذائي في سردينيا يعتمد بشكل كبير على الخضروات والبقوليات والألبان من الماعز والأغنام، بدلاً من اللحوم. وهذا النوع من التغذية له دور هام في طول أعمار سكان الجزيرة.

كما يتم استخدام الحليب والمنتجات اللبنية من الماعز والأغنام بكثرة، لما لها من فوائد في تحسين الصحة وعلاج الالتهابات.

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يلعب نوع الخبز المستهلك في سردينيا، وهو "كارتا دي ميوزيكا"، دوراً مهماً، حيث أنه مصنوع من حبوب القمح الكاملة عالية البروتين ومنخفضة الجلوتين.

ويتم تناول الشاي بالحليب، بالإضافة إلي أنه يُستخدم بشكل يومي لتنظيف الكبد، وهو أيضاً جزء مهم من النظام الغذائي في سردينيا، ويكون نمط الحياة والتغذية في سردينيا الإيطالية لعب دوراً كبيراً في طول أعمار سكانها، وليس بالضرورة مجرد العيش داخل الجزيرة نفسها. الأسلوب الغذائي الصحي هو العامل الأكثر أهمية.

شرب حليب الماعز

تعد سردينيا هي واحدة من "المناطق الزرقاء" الخمس في العالم، أي المناطق التي يعيش فيها الكبار في السن أطول فترة ممكنة.

الخضروات أقل من اللحوم





النظام الغذائي في سردينيا يركز بشكل كبير على الخضروات والبقوليات والألبان من الماعز والأغنام، وليس على اللحوم. هذا النوع من التغذية له دور مهم في طول أعمار السكان.



يتم استخدام الحليب ومنتجات الألبان من الماعز والأغنام بكثرة، لما لها من فوائد في تحسين الصحة وعلاج الالتهابات.



نوع الخبز المستهلك في سردينيا، وهو "كارتا دي ميوزيكا"، مصنوع من حبوب القمح الكاملة عالية البروتين ومنخفضة الجلوتين، مما يلعب دورًا مهمًا.



الشاي بالحليب يُستخدم بشكل يومي لتنظيف الكبد، وهو أيضًا جزء مهم من النظام الغذائي في سردينيا.



بصفة عامة، يبدو أن نمط الحياة والتغذية في سردينيا هو العامل الأكثر أهمية في طول أعمار السكان، وليس مجرد العيش داخل الجزيرة نفسها.



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