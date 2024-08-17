عرض الموسم السادس من مسلسل قيامة عثمان.. في هذا الموعد

يبحث العديد من الجمهور عن موعد عرض الموسم السادس من مسلسل قيامة عثمان ، وذلك بعد النجاحات الذي حققها عبر المواسم السابقة ، والمقرر عرضه في أول أكتوبر المقبل.

الموسم السادس من مسلسل قيامة عثمان

وجاء التأخير بسبب انفصال العديد من الممثلين، وتغيير كبير للسيناريو الخاص بالجزء الجديد، ليكون أكثر إثارة وتشويقًا.

قيامة عثمان

القناة الناقلة للمسلسل

من المفترض أن يعرض الموسم السادس من قيامة عثمان في تمام الساعة 8 يوم الأربعاء من كل أسبوع على قناة ATV التركية ، وتعاد الحلقة في اليوم التالي مترجمه الساعه 9 مساءاً.

قصة المسلسل

تدور أحداث المسلسل حول محاولات عثمان للسيطرة على بورصة بعد أن سيطر على قلعة ميكجة في نهاية الموسم الخامس، وتعتبر بورصة بمثابة مفتاح كبير لتحقيق حلمه في بناء الدولة العثمانية مع تناول صراع عثمان مع منافسيه الأتراك، والذين يبذلون قصارى جهدهم للإيقاع به، وإيقافه عن تحقيق حلمه.

يشارك في مسلسل قيامة عثمان كلا من الفنان بوراك أوزجيفيت ، راغب سافاش ، ديدام بالشين ، جلال آل ، نور الدين سونماز ، إيمره باسالاكغ ، عائشة جول جوناي.

تردد قناة ATV التركية

القمر الصناعي: تركسات 42.0°E

تردد القناة: 12053.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

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