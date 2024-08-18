كندة علوش تتصدر محركات البحث بعد ظهورها المميز على إنستجرام



تصدرت الفنانة السورية كندة علوش مؤخراً قائمة الأكثر بحثاً على محرك جوجل بعد تداول صورها مع الفنانة درة على إنستجرام، في الصور دي، ظهرت كندة بفستان طويل باللون الأبيض بتصميم فريد ومميز، واللي أظهر جمالها ورشاقتها بشكل لافت للنظر، ويكشف الموجز تطورات الحالة الصحية للفنانة

إطلالة جذابة وأناقة مميزة





كندة ودرة

من الناحية الجمالية، اعتمدت كندة على مكياج ناعم بألوان طبيعية بتبرز جمال عيونها، مع اختيارها للون البينك الناعم للشفاه، مما زاد من نعومة وجاذبية إطلالتها. وظهرت كندة بشعرها البني الطويل منسدل بشكل طبيعي على كتفيها، وده اللي أضفى لمسة أنثوية وراقية على مظهرها العام.

كندة علوش

تفاعل واسع مع جمهورها على السوشيال ميديا



وهذا الظهور هو الثاني لكندة علوش بعد إعلانها عن إصابتها بمرض سرطان الثدي في 23 يونيو الماضي، الجمهور تفاعل بشكل كبير مع الصور والفيديوهات اللي نشرتها على خاصية القصص المصورة في إنستجرام، ودي كانت فرصة ليهم يعبروا عن دعمهم وحبهم ليها. الفيديو الأخير اللي نشرته حظي بتداول واسع بين محبيها، اللي علقوا على مظهرها الصحي والمشرق، وده عكس فرحتهم بظهورها بحالة جيدة.

كندة علوش

دعم معنوي قوي من الجمهور



من بين التعليقات المؤثرة اللي حصلت عليها كندة، كانت تعليق إحدى المتابعات اللي تمنت ليها الشفاء العاجل وقالت: "ربي يشافيك ويعافيك ويخليك لجوزك ولأولادك". التعليق ده كان واحد من مئات التعليقات اللي أظهرت مدى حب الناس ليها ودعمهم ليها في المرحلة دي.

كندة علوش تكشف عن معاناتها مع سرطان الثدي

كندة علوش



كندة علوش أعلنت إصابتها بسرطان الثدي منذ فترة قليلة، وتكلمت عن رحلتها مع العلاج اللي استمرت لعدة شهور في لقاء تلفزيوني مع الإعلامية منى الشاذلي. كندة قالت إنها عندها تاريخ مرضي في العائلة مع السرطان، وإن خالها وجدتها وخالتها سبق وأصيبوا بيه. ومع كده، ما كانتش متوقعة إنها تصاب بالمرض، وقررت إنها ما تعلنش عن إصابتها إلا بعد ما تخوض رحلة العلاج بمفردها، وده علشان ما تحسش إنها مريضة في نظر الآخرين.

كندة علوش نجحت في تخطي مرحلة صعبة في حياتها وظهرت في أحسن حالاتها، وده اللي خلى جمهورها يفرح ويطمن عليها. الصور والفيديوهات اللي نشرتها على إنستجرام مش بس أظهرت جمالها وأناقتها، لكن كمان أظهرت قوتها وشجاعتها في مواجهة المرض، وده اللي جعلها نموذج للإلهام للكثير من متابعيها ومحبيها.

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