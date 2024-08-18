ياسمين رئيس تبدأ تصوير مسلسل "صوت وصورة 2 رقم سري"

بدأت النجمة ياسمين رئيس تصوير مسلسلها الجديد "رقم سري"، هو العمل الذي يعد امتدادًا لمسلسل “صوت وصورة” الذي تم عرضه العام الماضي، لتجتمع مع صدقي صخر وعمرو وهبة لمناقشة قضية جديدة عن الذكاء الاصطناعي، ومن المقرر عرضه في موسم الأوف سيزون، وفي السطور التالية يرصد الموجز التفاصيل.

أبطال مسلسل رقم سري

مسلسل “رقم سري” من بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبه من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب "توبة" ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى.

مسلسل "صوت وصورة" الجزء الأول قام ببطولته حنان مطاوع ونجلاء بدر ومراد مكرم ووليد فواز وناردين فرج وعمرو وهبة وولاء الشريف وصدقي صخر وهاجر عفيفى، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمود عبدالتواب.

ودارت قصة مسلسل “صوت وصورة” حول “رضوى” الفنانة حنان مطاوع، والتي تُتهم بقتل الرجل الذي دمر حياتها وتحرش بها ونجح في الفرار من العقاب.

مسلسل “جودر ألف ليلة وليلة”

ويعد آخر أعمال ياسمين رئيس، الدرامية هو مسلسل "جودر ألف ليلة وليلة" وعرض العمل في السباق الرمضاني 2024، وضم العمل عدد كبير من النجوم ومن أبرزهم، ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور، وليد فواز، أحمد فتحي، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا في السباق الرمضاني 2024.

فيلم الفستان الأبيض

ومن ناحية أخرى، تنتظر ياسمين رئيس عرض فيلم الفستان الأبيض، ولكن لم يحدد حتى الآن موعد عرضه، والفيلم كان يحمل في بداية تصويره عنوان "رحلة البحث عن الفستان الأبيض" قبل تغييره، وتشاركها في بطولته أسماء جلال وعدد آخر من الفنانين، وتدور قصته في إطار من الدراما حول صديقتين من منطقة فقيرة توشك إحداهما على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها فى نفس يوم الحفل، فتذهب في رحلة للقاهرة مع صديقتها المقربة للبحث عن فستان آخر.

وقد حصلت النجمة ياسمين رئيس مؤخراً على جائزة أفضل ممثلة عن دور ليلى بفيلمها " أنا لحبيبي" في الدورة ٧٢ من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما.

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