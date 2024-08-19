حورية فرغلي تكشف حكايتها مع المدرسة وقرين من العالم الآخر

أعلنت الفنانة حورية فرغلي عن مشاركتها في فيلم جديد يحمل عنوان "المدرسة"، حيث أكدت أنها تجسد دورًا مختلفًا تمامًا عن أي شيء قدمته من قبل، خاصة فيما يتعلق بالسحر والأمور الخارقة للطبيعة، وأوضحت فرغلي أن شخصية "المدرسة" ستبقى محفورة في ذاكرتها، نظرًا للطابع الغامض والدور الفريد الذي تقدمه في هذا العمل السينمائي، ويستعرض الموجز ابرز تصريحاتها

تفاصيل الدور والشخصية

حورية فرغلي



أشارت حورية فرغلي إلى أنها تجسد شخصية لها قرين من العالم الآخر، وهو ما جعلها تتردد في قبول الدور في البداية، نظرًا لأنها تخاف من هذه الأمور في حياتها الشخصية. ومع ذلك، شعرت بأن الدور يمثل تحديًا كبيرًا وإضافة نوعية إلى مسيرتها الفنية. وذكرت أنها وافقت على تقديم هذا الدور بمجرد قراءة السيناريو، حيث وجدت فيه فرصة لإظهار قدراتها التمثيلية بطريقة مختلفة، خاصة وأنها تظهر في الفيلم بدون أي آثار للتشوهات التي كانت قد تعرضت لها في أنفها في وقت سابق.

حورية فرغلي

تجربة العمل مع فريق التمثيل



وعن تجربتها في العمل مع فريق التمثيل، أكدت فرغلي أن الأجواء في موقع التصوير كانت مريحة وممتعة. وأضافت أن العلاقات بين النجوم كانت ودية ومليئة بالضحك، على الرغم من أن الفيلم يخلو تمامًا من أي مشاهد كوميدية. وهذا ما جعل العمل يمر بسلاسة، مما ساهم في تعزيز روح التعاون بين جميع أعضاء الفريق.

كواليس وتفاصيل الفيلم

حورية فرغلي



فيلم "المدرسة" يعد من الأفلام الجماعية التي تجمع بين نخبة من النجوم، حيث يشارك في البطولة إلى جانب حورية فرغلي كل من إيساف، طارق النهري، أحمد عبد الله محمود، نور الكاديكي، محمود فارس، عبد المنعم المرصفي، صبري عبد المنعم، محمد حمزة، وعدد من الوجوه الشابة منهم مودي ساري، مايا محمد، ياسمين عبد الحليم، ميدو فايد، ياسمينا صالح، غفران ممدوح وغيرهم. الفيلم من تأليف محمد جمال الحديني ومحمد حمزة، وسيناريو وحوار محمد شعبان، تحت إشراف المستشار الإعلامي حسام صلاح، بينما يتولى محمد فتحي إدارة التصوير، ويقدم أنسي الهجرسي الموسيقى التصويرية، ويخرجه محمد جمال الحديني.

حورية فرغلي

استعدادات وتجهيزات



الفيلم تم الإعداد له بشكل دقيق مع الحرص على تقديم تجربة سينمائية متميزة، تبدأ من القصة التي تمزج بين الغموض والدراما، مرورًا بأداء الممثلين وحتى تفاصيل الإخراج والموسيقى التصويرية. من المتوقع أن يحقق "المدرسة" نجاحًا كبيرًا عند عرضه، نظرًا لما يقدمه من محتوى مختلف وغير مألوف في السينما المصرية.

حورية فرغلي



يترقب الجمهور بفارغ الصبر عرض فيلم "المدرسة" لما يتضمنه من عناصر فنية متميزة وقصة مثيرة تجمع بين الواقع والخيال. ومع وجود نجمة بحجم حورية فرغلي في الدور الرئيسي، يبدو أن الفيلم سيكون إضافة قوية لمسيرتها الفنية وللدراما المصرية عمومًا.

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