ظاهرة فلكية نادرة.. المصريون يشاهدون القمر الأزرق اليوم

القمر الأزرق، يترقب المهتمون بمتابعة علوم الفلك واستكشاف الفضاء اليوم الإثنين الموافق 19 أغسطس 2024، حدثًا هامًا يقع في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، حيث يظهر القمر الأزرق النادر.

وبحسب ما ذكرت وكالة ناسا لعلوم وأبحاث الفضاء، فإن القمر الأزرق أو قمر ستورجون له نوعان هما القمر الأزرق الشهري (القمر المكتمل الثاني في الشهر)، والقمر الأزرق الموسمي، (الثالث من 4 أقمار مكتملة في نفس الموسم الفلكي).

ما هو القمر الأزرق

وبحسب موقع «time and date»، فإن الأقمار الزرقاء تحدث مرة كل عامين إلى ثلاثة أعوام، إذ كان آخر قمر أزرق تم رصده في أكتوبر 2020 وأغسطس 2021، وسيحدث القمر الأزرق الموسمي التالي في مايو 2027، حسبما ذكرت وكالة ناسا.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه "في الساعة التاسعة و29 دقيقة مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، يظهر القمر الأزرق، الذي يعتبر ثالث قمر مكتمل من أصل أربعة، خلال موسم الصيف في نصف الكرة الشمالي".

وأوضح تادرس، أن الأقمار الزرقاء تحدث في المتوسط مرة واحدة كل سنتَين ونصف السنة تقريبًا؛ ما أدى إلى ظهور مصطلح "مرة واحدة في القمر الأزرق"؛ أي نادرًا ما يحدث.

شكل القمر الأزرق

وكشف أستاذ الفلك، أنه على الرغم من اسمه، لكن القمر الأزرق لا يحمل أي لون مختلف، حيث سيحتفظ بظله المعتاد.

وأكد تادرس أن وقت اكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطر القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.

ويشار إلى أن للقمر الأزرق تأثير على ظاهرتَي المد والجزر، ومع اقترب القمر من نقطة الحضيض، سيظهر المد في ظاهرة تُعرف بالمد العالي الحضيضي.

ويعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم قمر (الحفش) حيث يكون من السهل صيد سمك الحفش الكبير في البحيرات في هذا الوقت من العام، كما يُعرف ايضا باسم قمر القمح وقمر الذرة الخضراء .

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