اليوم العالمي للعمل الإنساني .. فوائد مساعدة الآخرين على الصحة النفسية



يوافق اليوم العالمي للعمل الإنساني التاسع عشر من أغسطس 2024 كل عام، ويهدف إلى الدفع بضرورة ممارسة العمل الإنساني وتقديم المساعدة للآخرين ومد يد العون لهم وتلبية احتياجاتهم الضرورية. مساعدة الآخرين يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي كبير على الصحة النفسية للأفراد. فيما يلي بعض الفوائد بالتفصيل:

في اليوم العالمي للعمل الإنساني .. فوائد العمل الإنساني على الصحة النفسية

1. زيادة الشعور بالسعادة والرضا: عندما تساعد الآخرين، يمكن أن تشعر بالسعادة والرضا الشخصي. هذا الشعور يأتي من إدراكك أنك تقوم بشيء مفيد ومؤثر في حياة الآخرين.

اليوم العالمي للعمل الإنساني

2. تعزيز الشعور بالانتماء: العمل التطوعي أو تقديم الدعم للآخرين يمكن أن يعزز من شعورك بالانتماء إلى المجتمع. هذا الشعور بالاتصال والارتباط مع الآخرين يمكن أن يكون مفيدًا جدًا للصحة النفسية.

3. تقليل مستويات التوتر: المشاركة في الأنشطة التي تركز على مساعدة الآخرين يمكن أن تكون وسيلة فعالة لتخفيف التوتر. هذا يحدث لأن العمل الخيري يمكن أن يحول التركيز بعيدًا عن مشاكلنا الشخصية، مما يساعد في تقليل القلق.

4. تحسين تقدير الذات: تقديم المساعدة للآخرين يمكن أن يعزز من تقديرك لذاتك. شعورك بأنك قادر على إحداث فرق إيجابي يعزز من احترامك لذاتك ويزيد من شعورك بالقيمة.

5. زيادة الشعور بالمعنى والهدف: عندما تساعد الآخرين، يمكن أن تشعر بأن لحياتك هدفًا ومعنى. هذا الشعور بالهدف يمكن أن يكون مصدراً قوياً للرضا النفسي.

6. تحسين العلاقات الاجتماعية: العمل مع الآخرين في إطار المساعدة يعزز من علاقاتك الاجتماعية. هذه العلاقات القوية يمكن أن تكون داعمة وملهمة، مما يساهم في تعزيز الصحة النفسية.

7. تعزيز العاطفة الإيجابية: التفاعل مع الآخرين من خلال المساعدة يمكن أن يولد مشاعر عاطفية إيجابية مثل الامتنان والتعاطف، والتي تساهم في تعزيز الصحة النفسية.

باختصار، مساعدة الآخرين لا تقتصر فقط على الفوائد التي تقدمها للمجتمع، بل يمكن أن تكون لها تأثيرات إيجابية عميقة على الصحة النفسية للأفراد المشاركين.

اقرأ أيضاً: في اليوم العالمي للشباب .. روتين يومي للحفاظ على الصحة