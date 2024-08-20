ننشر موعد الانتهاء من أعمال مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي

مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي.. يعتبر من أهم المشروعات القومية التي تجريخا الحكومة حاليًا بالتعاون بين مصر والسعودية، إذ يوفر المشروع مصدرًا جديدًا للعائدات من خلال تصدير الكهرباء إلى الدول العربية، مما يدعم الاقتصاد المصري ويوفر فرص عمل جديدة.

وفي هذا الصدد، اجتمع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم الثلاثاء، باللجنة المسئولة عن التنسيق بين كافة الجهات المعنية بانهاء اعمال مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي، مشددًا على الالتزام بالخطة الزمنية وتكثيف العمل وزيادة الورادى لإنهاء المشروع مطلع الصيف المقبل.

مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي

يأتي مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي في لإطار المتابعة اليومية لأعمال تنفيذ المشروع والتأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من المشروع وربطه على الشبكة الموحدة للكهرباء في مصر والسعودية مطلع الصيف المقبل.

الموجز يرصد متابعات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لاجتماعاته المكثفة بكافة الأطراف القائمة على تنفيذ مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي، وكذلك ممثلي الجهات المعنية بإصدار الموافقات والتراخيص والتصاريح فيما يتعلق بالارتفاعات والكوابل البحرية وأنابيب البترول وغيرها من الاشتراطات الخاصة بتسريع وتيرة العمل وزيادة الورادى والعمل على التوازي فى الاتجاهات المختلفة للتصدي للمعوقات المرتبطة بطبيعة المناطق النائية التى يمر من خلالها خط الربط لانهاء الاعمال فى اطار الخطة الزمنية المحددة.

كما إلتقى عصمت باللجنة المسئولة عن التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالدولة فيما يخصّ مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي، بحضور استشاري المشروع وعدد من مسئولي الشركات المنفذة ، وذلك بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير وعدد من قيادات قطاع الكهرباء.

وتم استعراض خطة العمل الحالية ومراجعة تنفيذ ماتم التوجيه به خلال الاجتماعات السابقة وموقف وصول المعدات وفتح الاعتمادات وحجم تنفيذ الاعمال ومدى توافق ذلك مع المخطط الزمني، وكذلك التعاون والتنسيق بين كافة الأطراف المعنية لدعم العمل وزيادة عدد الورادى والانتهاء من الأعمال الفنية الخاصة بارتفاع الأبراج فى مناطق المرتفقات المحيطة بالمطارات وعبور خطوط البترول وقناة السويس وبعض المناطق الأخرى فى مسار خط الربط.

ضرورة دخول خط الربط الكهربائي الخدمة وربطه على الشبكة الموحدة

وشدد وزير الكهرباء على وجود اتفاق وتعاون وتنسيق مصرى سعودى بضرورة دخول خط الربط الكهربائي الخدمة وربطه على الشبكة الموحدة فى الدولتين مطلع الصيف المقبل، مشيرا إلى الوضع الراهن للمشروع ومعدلات تنفيذ الاعمال والمخطط الزمنى ومواعيد تسليم المراحل المختلفة فى اطار مخطط تشغيل الخط ، موجها بتذليل كافة العقبات والمعوقات المالية والإدارية والفنية وغيرها.

كما طالب بضرورة الالتزام بإنهاء المشروع وبدء التشغيل وفقا للخطة الزمنية المحددة كأحد اهم المحاور لضمان استقرار الشبكة دون الحاجة إلى مزيد من الوقود لتشغيل محطات التوليد لتوفير احتياطى الشبكه خلال أوقات الذروة والأحمال المرتفعة ، موضحاً أن المشروع يهدف إلى تبادل 3000 ميجاوات.

مشروع الربط الكهربائي بين أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة

وأوضح أن مشروع الربط الكهربائي بين أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة يعد نواة لربط عربى فى المستقبل، وسينعكس على استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية بين البلدين بالإضافة إلى حجم المردود الاقتصادى والتنموى ، والذى يصبح تتويجاً لعمق العلاقات المصرية ـ السعودية عبر التاريخ ويأتي مكملاً وداعماً لرؤيتى كلا البلدين (2030).

وأشار إلى مواصلة العمل لتحسين جودة التغذية الكهربائية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والحفاظ على استقرار الشبكة القومية الموحدة وإضافة قدرات جديدة من الطاقات النظيفة لخفض الاعتماد على الوقود التقليدي.

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