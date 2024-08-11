آخر مستجدات مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان

مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان.. يعتبر أحد المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة بين مصر وأوروبا.

ويسعى مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان إلى إنشاء شبكة ربط كهربائي بين البلدين، مما يتيح تبادل الطاقة الكهربائية بين القارتين الإفريقية والأوروبية، وهو جزء من مبادرات أكبر لتطوير البنية التحتية للطاقة وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان

وفي هذا الصدد، التقي الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، ديمتريس كوبولوزيس رئيس مجموعة شركات كوبولوزيس اليونانية العاملة فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجدد والربط الكهربائي بين الشبكات الموحدة فى العديد من الدول بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لبحث سبل دعم وتعزيز أوجه التعاون المشترك في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة ، واستعراض مستجدات مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان وصولًا إلى أوروبا.

تطورات مشروع الربط الكهربائي المصري الأوروبي

وتناول اللقاء الذى تم بحضور المهندسة صباح مشالى تطورات مشروع الربط الكهربائي المصرى الأوروبي من خلال الربط المباشر مع اليونان ومستقبل الطاقات المتجددة وتعظيم العوائد والاستفادة من الموارد الطبيعية فى مصر في إطار استراتيجية الدولة وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الخاصة بالاعتماد على الطاقة النظيفة والحد من استخدامات الوقود الأحفوري.

الموجز ترصد تفاصيل تطورات مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، خاصة تأكيد وزير الكهرباء خلال اللقاء بأن تصبح مصر مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة ، تطرق اللقاء إلى نتائج الاجتماعات بين مشغلي الشبكة الكهربائية فى مصر واليونان وبين مطور المشروع وكذلك اجراءات الطرح لتنفيذ الدراسات الخاصة بالمشروع وإقامة مشروعات جديدة للطاقة النظيفة فى مصر والعروض الأوروبية للحصول عليها ، بالاضافة إلى حجم الطاقة المولدة ومدى استعداد الشبكة الموحدة فى البلدين بما يحقق الفائدة المرجوة من المشروع.

مصر ستكون مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة

وقال الوزير أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان يمثل اهمية بالغة لتحقيق التنمية المستدامة ، ويستهدف الربط بالشبكة الكهربائية الأوروبية وبهذا ستكون مصر مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة ، مشيرا إلى أهمية مشروعات الربط بصفة عامة ومشروع الربط مع اليونان بصفة خاصة ، انطلاقا من رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي وتفعيلاً لسياسة الحكومة التي تهدف إلى ترسيخ دور مصر كمركز إقليمي للطاقة في منطقة الشرق المتوسط، في ضوء ما نملك من إمكانيات في هذا الصدد، وتعزيزا لاواصر الصداقة بين مصر واليونان، وفي إطار الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائي.

ونوه بواصلة العمل والجهود لإتمام الإجراءات اللازمة لمشروع الربط الكهربائي والذي يعتبر بوابة مهمة للربط بين مصر وأوروبا، مؤكدًا أهمية الربط وتبادل الطاقة الكهربائية في دعم مزيج الطاقة، وخاصةً الطاقات المتجددة والذي سيحقق فوائد اقتصادية للدول والأطراف المعنية ، مؤكدا اهتمام القيادة السياسية بمشروعات الربط الكهربائي حيث تشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية.

وأشار إلى إستراتيجية الدولة التي تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

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