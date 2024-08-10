تفاصيل تركيب أول محول بمحطة الربط المصري السعودي بمدينة بدر

تركيب أول محول بمحطة الربط المصري السعودي.. يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الاوسط، من حيث الحجم وتكنولوجيا التصنيع والتشغيل والاستخدام على خطوط الربط مع الشبكات الكهربائية.

يأتي ذلك خلال إعلان الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، البدء في المشاركة بأعمال تركيب أول محول بمحطة الربط المصري السعودي بمدينة بدر جهد 500 كيلو فولت وذلك بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، ومشاركة مسئولى الشركات القائمة على التنفيذ.

تركيب أول محول بمحطة الربط المصري السعودي

ويأتي تركيب أول محول بمحطة الربط المصري السعودي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل تحسين خدماتها وتنمية قطاع الطاقة المتجددة بمزيد من مشروعات التنمية، رغم الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، وفي إطار سعي الحكومة الجاد نحو جعل مصر مركزًا إقليميًا وعالميًا للطاقة المتجددة، للتوسع فى مشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار.

مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

وفي السياق ذاته، الموجز تستعرض معلومات هامة عن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، حيث أنه بمجرد الانتهاء منه سيحقق فوائد مشتركة للبلدين منها تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية ودعم استقرارها والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة فيها ومن فروقات التوقيت فى ذروة أحمالها الكهربائية، وتم البدء حاليًا في تركيب أول محول بمحطة الربط المصري السعودي.

كما سيقوم مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية على المساهمة فى تحقيق مستهدفات دمج مصادر الطاقة المتجددة ضمن مزيج إنتاج الكهرباء، وتفعيل التبادل التجاري للطاقة الكهربائية، مما سيزيد المردود الاقتصادى للبلدين، علاوة على أنه بداية الطريق للربط الكهربائى بين مصر ودول الخليج تمهيدًا لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء.

وسبق أن تم توقيع اتفاقية مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية لإنشاء مشروع الربط الكهربائى خلال عام 2021، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخص الجانب المصرى منها 600 مليون دولار ويقوم بالمساهمة فى التمويل إلى جانب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية كل من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادي، والبنك الإسلامى للتنمية، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

إقرأ أيضًا:

محطة السد العالي.. كواليس جولات وزير الكهرباء في أسوان

مواجهة السرقات بتغليظ العقوبات.. وزير الكهرباء يستقبل أعضاء لجنة الطاقة بالشيوخ