ساعدت العلماء على فهم أسرار الحياة، قصة ماريا برانياس أكبر معمرة في العالم

اعلنت تقارير صحفية عالمية اليوم الثلاثاء وفاة اكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 117 عام، والتي تعتبر مصدر الهام للكثيرين كونها نجحت في التغلب على العديد من التحديات طوال فترة حياتها.

وفاة ماريا برانياس موريرا أكبر معمرة في العالم

الإسبانية ماريا برانياس موريرا توفيت بعدما عاشت حياة طويلة وشهدت العديد من الأحداث التاريخية الهامة، بما في ذلك حربين عالميتين ووباء الإنفلونزا الإسبانية والحرب الأهلية الإسبانية وفيروس كورنا – كوفيد 19 - .

وبحسب تقرير نشرته " سكاي نيوز " أن برانياس نشرت قبل وفاتها رسالة مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلة: لقد اقترب الوقت.. لا تبك، فأنا لا أحب الدموع، وفوق كل هذا، لا تعاني من أجلي، أينما ذهبت، سأكون سعيدة".

وقالت عائلة الراحلة في رسالة على منصة إكس : "لقد رحلت ماريا برانياس كما كانت تتمنى، أثناء نومها وبسلام ودون ألم.

من هي ماريا برانياس موريرا أكبر معمرة في العالم ؟

ولدت برانياس – اكبر معمرة في العالم - في سان فرانسيسكو عام 1907، وعادت عائلتها إلى إسبانيا خلال الحرب العالمية الأولى.

عاشت برانياس العقدين الأخيرين من عمرها في دار رعاية في إسبانيا، حيث احتفلت بعيد ميلادها الـ 117 في مارس الماضي.

برانياس، أكبر معمرة في العالم



كانت برانياس تتمتع بصحة عقلية وجسدية جيدة حتى وقت قريب، وكانت تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بانتظام للتواصل مع متابعيها.

تزوجت برانياس في عام 1931 من طبيب توفي عن 72 عاما، ولديها ثلاثة أبناء، توفي أحدهم عن 86 عاما، بالإضافة إلى 11 حفيدا وعدد كبير من أبناء الأحفاد.

كما أوضحت ابنتها الصغرى البالغة من العمر 80 سنة، أن والدتها "لم تذهب إلى المستشفى قط ولم تصب بكسر على الإطلاق.

وستظل برانياس مصدر إلهام للكثيرين، حيث نجحت في التغلب على العديد من التحديات وعاشت حياة طويلة وسعيدة.

وقد وافقت على الخضوع لاختبارات لمساعدة العلماء على فهم أسرار الحياة الطويلة.

اليابانية توميكو إيتوكا تصبح اكبر معمرة في العالم

بعد وفاة برانياس، أصبحت اليابانية توميكو إيتوكا، البالغة من العمر 116 عامًا، أكبر شخص معمر في العالم.



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