طارق النهري: الوحدة صعبة وسأتزوج لو صادفت بنت الحلال.. وتجربة سجني منحة

أكد الفنان طارق النهري أنه تزوج من الفنانة علا رامي عقب انتهاء دراسته ولديه منها ابنة تدعي ياسمين، وتم الانفصال ووقتها ابنته كانت صغيرة، وحتى الآن مازال الاحترام المتبادل يغلف علاقتهم، مشيرًا إلى أن ابنته تغير عليه كثيرًا وأنها كانت تأتي من أوروبا لتزوره أثناء فترة سجنه ثم تعود مرة أخرى في نفس اليوم، وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز تصريحاته.

تصريحات طارق النهري

وأوضح الفنان طارق النهرى في تصريحات تليفزيونية للإعلامية يمنى بدراوى عبر برنامج حواديت الناس على قناة الشمس أنه يشعر حاليًا بالوحدة، ولو صادف بنت الحلال والأصول سوف يتزوج، مؤكدًا أن الهدوء هي أكثر صفة يعشقها في المرأة.

طارق النهري يتحدث عن ذكرياته مع الحبس

وكشف النهري عن تفاصيل السنوات السبع التي قضاها في السجن، حيث وصف هذه الفترة بأنها كانت عبارة عن منحة من ربنا وليست محنة، وأنه تعلم الصبر والهدوء والصالح مع النفس، مشيرًا إلى أنه كان يقوم في السجن بتنظيف الأشجار والحديقة، وحينما علم أن اسمه مدرجًا في قرار العفو الرئاسي كانت هذه اللحظة بمثابة بداية التصحيح الحقيقي في حياته، وبعد خروجه من السجن أصبح يقرأ القرآن باستمرار وأكثر شئ اسعده هو أنه سوف يلتقي ابنته ياسمين من جديد.

كواليس مسلسل جعفر العمدة



وأشار طارق النهري إلى أنه اكتشف بعد هذه التجربة المريرة ان الحرية ثمنها غالي جدا وأنه لابد أن يقف من جديد خاصة انه كان يعلم بوجود أشخاص يتوقعون له الفشل، حتى أن البعض كان يقول أن النقابة سوف تشطب اسم طارق النهري، ولكنه كان يقابل هذه الشماتة بالسلام والحب، حتي التقى بالمخرج محمد سامي الذي رشحه للمشاركة في بطولة مسلسل جعفر العمدة، مؤكدًا أنه يحب مي عمر مثل ابنته، وأن مشاهده معها ومع ايمان العاصي كانت رائعة للغاية، وأنه اجتهد كثيرا في تجسيد دوره لانه كان يشعر ان هذا العمل بمثابة "يكون أو لا يكون".

أقرب الأدوار لقلب طارق النهري

وعن أقرب الادوار لقلبه قال إنه يعشق دور خالد الأشقر في فيلم الطريق إلى إيلات، مشيرًا إلى أن انضمامه لهذا العمل له حكاية، حيث قرأ أن المخرجة إنعام محمد علي تستعد لتصوير فيلم الطريق إلى إيلات، فذهب إليها وقال لها "اتمنى أشارك في الفيلم لو حتى اشيل معدات التصوير"، وبالفعل شارك في العمل وتقاضى أجرا قدره 1500 جنيها.

وعن أقرب الفنانين لقلبه قال أن الراحلين فاروق الفيشاوي وعبدالله محمود، بالاضافة إلى ناصر سيف ومادلين طبر ومحمد سعد هم الأقرب له، وأنه سبق وقام بإخراج سهرة تليفزيونية للنجم محمد سعد، كما يعشق الفنانين أحمد عز وهند صبري ويسرا ونيللي كريم ويتمنى العمل معهم مستقبلًا.

اقرأ أيضًا:

ممثل نصف مشهور .. وحكم عليه بالحبس 15 عاما ..حكايات لا تعرفها عن طارق النهري

بعد الحكم عليه بالمؤبد.. ١٠ معلومات تكشف من هو طارق النهري

