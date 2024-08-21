بعد تصدره للتريند.. كيف غيرت تجربة السجن حياة طارق النهري؟

تصدر اسم الفنان طارق النهري، تريند جوجل، بعدما كشف عن تفاصيل مثيرة في حياته الشخصية والمهنية خلال لقاؤه مع الإعلامية يمنى بدراوي في برنامج "حواديت الناس"، المذاع على قناة الشمس، وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز تصريحاته.

طارق النهري

تصريحات طارق النهري عن علاقته بطليقته علا رامي

وأشار طارق النهري خلال لقاؤه إلى زواجه السابق من الفنانة علا رامي، وأنه تزوجها بعد انتهائه من دراسته، وأنجب منها ابنة تدعى ياسمين، وأنهما رغم انفصالهما في فترة مبكرة من حياة ابنتهما، فقد حافظت علاقتهما على الاحترام المتبادل.

مواصفات شريكة حياة طارق النهري المستقبلية



وأوضح النهري أنه لا يزال يشعر بالوحدة، ويرغب في الزواج مجددًا وسوف يتزوج بالفعل إذا وجد المرأة المناسبة التي يتمناها، مع التركيز على صفات مثل الهدوء في شريكته المستقبلية.

طارق النهري ويمنى بدراوي

تجربة الحبس وتأثيرها على طارق النهري

وخلال حديثه عن فترة سجنه التي استمرت سبع سنوات، وصفها النهري بأنها "منحة" وليست محنة، حيث تعلم خلالها الصبر والهدوء، وأضاف أنه كان يستغل وقته في السجن في تنظيف الأشجار والحدائق، وأن خبر عفوه الرئاسي كان بمثابة بداية جديدة في حياته، وبعد خروجه، عاد لقراءة القرآن بانتظام وشعر بسعادة غامرة لملاقاة ابنته ياسمين مجددًا، مُضيفًا:"تقريبًا كل حاجة في شخصيتي تغيرت بعد هذه المحنة، وكانت بالنسبة لي منحة علمتني الهدوء الشديد، وخرجت من إطار الهرجلة والاندفاع، وعلمتني الصبر والتأمل والتصالح مع النفس، وابتكار أشياء للتغلب على الوجود في ذلك المكان، أنا من نوع ميقدرش يقعد في مكان ضيق، ما بالك بزنزانة مساحتها مترين في مترين، لمدة 23 ساعة في اليوم، وتعلمت أتعامل مع كل نوعيات البشر، وكنا نخرج ساعة ونص في اليوم، ويومي كان بين توضيب الجنينة وقراءة القرآن والكتب والروايات، وبعدها نقعد نضحك ونتناقش ونصلي مع بعض، ومع الأسف كان نومي قليل جدًا، وطول الوقت دماغي شغال في التفكير، من خوفي على بنتي وأهلي ومواجهتهم للمجتمع، وكنت خايف أموت قبل ما أخرج خلال الفترة الطويلة، إلى أن جاء العفو الرئاسي، وكان بمثابة تصحيح لكل الأوضاع، وكان معناه إن هذا الرجل معملش حاجة، ورد اعتبار لبنتي وأهلي".

طارق النهري يشيد تعاونه مع محمد سامي



وأشاد النهري بفرصة العمل مع المخرج محمد سامي في مسلسل "جعفر العمدة"، الذي اعتبره نقطة تحول مهمة في مسيرته الفنية، خاصة بعد التحديات التي واجهها، كما أكد على حبه للفنانة مي عمر، وأن كواليس تعاونه معها ومع الفنانة إيمان العاصي كانت رائعة، كما تحدث عن حبه لدوره في فيلم "الطريق إلى إيلات"، والذي حصل فيه على فرصة صغيرة لكنها ثمينة، وقد تقاضى عليه أجرًا قدره 1500 جنيهًا.

وفي إطار حديثه عن علاقاته الشخصية، ذكر طارق النهري أن الفنانين الراحلين فاروق الفيشاوي وعبدالله محمود من الأقرب إلى قلبه، بالإضافة إلى ناصر سيف ومادلين طبر ومحمد سعد، وأعرب عن أمنيته في العمل مع أحمد عز وهند صبري ويسرا ونيللي كريم في المستقبل.

ذكريات طارق النهري مع أيمن بهجت قمر

وأشار إلى ذكرياته الطريفة مع الكاتب بهجت قمر، الذي طلب منه ذات مرة أن يأكل سمان، و روي حادثة شراء قفص سمان التي تسببت في فوضى داخل شقة الكاتب، حيث خرج السمان وانتشر في الشقة كلها.

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