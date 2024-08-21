حادث أم اغتيال ؟.. تقرير يكشف سبب تحطم طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

كشفت وكالة أنباء فارس الإيرانية مساء اليوم الأربعاء سبب سقوط طائرة الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي مما ادي الي وفاته برفقة وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومسؤولين اخرين في مايو الماضي .

سبب تحطم طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي



ونقلت الوكالة الإيرانية عن مصادر قولها إن سقوط طائرة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي كان بسبب الظروف الجوية وعدم القدرة على تحمل الوزن الزائد.

ولفتت المصادر الإيرانية الي ان تحطم مروحية رئيسي كان حادثا.

الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي

حادث تحطم طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

وفي التفاصيل أشارت الوكالة الإيرانية الي ان عدد الركاب في مروحية الرئيس الإيراني السابق البالغ من العمر 63 عاماً، تجاوز العدد المحدد مما ادى الي عدم اقلاعها الي الإرتفاع المناسب واصطدامها بجبل في ظروف جوية سيئة أدت إلى انتشار الضباب.

وأصدرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية تقريرا أوليا بالحادثة في مايو الماضي أكد أن النيران اشتعلت في المروحية بعد اصطدامها بالمنحدرات.

حطام طائرة الرئيس الإيراني

سبب سقوط طائرة الرئيس الإيراني



وأعلنت الرئاسة الإيرانية في 20 مايو الماضي مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان خلال عودتهم من منطقة "خدا آفرين" على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز.

وكانت قد كشفت تحقيقات سابقة أن الطائرة المروحية لم تتعرض لعملية تخريبية أو أي آثار للحرب الإلكترونية، لكنه قال إن المروحية التي كانت تقل " رئيسي "لم تكن تحمل وزنا إضافيا وعدد الركاب والمعدات كان حسب الوزن القياسي.

وأظهر التقرير الثاني للجنة العليا للتحقيق في أبعاد وملابسات حادث تحطم طائرة رئيسي أن الاختبارات والفحوص التي أجريت على بقايا وأجزاء الهليكوبتر التي كان يستقلها رئيسي تستبعد وقوع أي انفجار أثناء الرحلة.

تحطم طائرة الرئيس الإيراني

الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان يؤدي اليمين خلفا لـ “ رئيسي”

والشهر الماضي أدى الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان اليمين الدستورية أمام البرلمان الإيراني ، ليتسلم مهامه رسمياً كرئيس للبلاد خلفاً لإبراهيم رئيسي .

وفاز مسعود بزشكيان في الانتخابات الرئاسية الإيرانية بحصوله على نحو 54 % من أصوات الناخبين في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي أقيمت عقب اعلان وفاة إبراهيم رئيسي .



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