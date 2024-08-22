اعرف موعد تغيير التوقيت الصيفي 2024.. افتكر تغير ساعتك

موعد تغيير التوقيت الصيفي 2024، يعتبر من أكثر الأمور التي يبحث عنها الكثيرون في الفترة الحاليةن بالتزامن مع قرب انتهاء فصل الصيف، والعودة إلى الدراسة.

التوقيت الصيفي في مصر

وكانت الحكومة قد قررت في وقت سابق الاعتماد على التوقيت الصيفي، في إطار خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، وفي السطور التالية يستعرض الموجز التفاصيل عن موعد تغيير التوقيت الصيفي 2024.

موعد تغيير التوقيت الصيفي 2024

ويأتي تطبيق التوقيت الصيفي في مصر طبقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023 الذي تقدمت به الحكومة ووافق عليه مجلس النواب وأقرّه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويعمل قانون التوقيت الصيفي على زيادة الساعة للتوقيت الرسمي بمقدار ساعة واحدة، بما يتيح إمكانية الاستفادة من ساعات النهار الطويلة خلال فصل الربيع وصولًا إلى ذروة فصل الصيف، ومع حلول فصل الشتاء، تبدأ ساعات النهار في التقلص، مما يُؤدي إلى تقليص هذه الزيادة.

موعد التوقيت الشتوي 2024

وينص القانون على أنه «اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة».

ووفقًا لذلك فإنه سيتم تطبيق التوقيت الشتوي 2024 اعتبارا من منتصف ليلة يوم الجمعة الموافق 25 أكتوبر 2024، عند الساعة 12:00 صباحًا، وذلك عن طريق تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة، ويستمر العمل به نحو 6 أشهر حتى شهر أبريل من العام القادم، وتحديدًا تى تمام الساعة 11 من ليلة يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر.

التوقيت الشتوي في مصر 2024

وينتظر الكثيرون بدء تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2024، خاصة وأنه يتم فيه زيادة عدد ساعات الليل وتقليل عدد ساعات النهار، وهو ما يتناسب مع البعض وبخاصة في فترة الدراسة.

ومع التغير يحتاج الكثيرون إلى تغيير ساعات الحائط وبعض الأجهزة التي لا تدعم تغيير التوقيت بشكل تلقائي حيث يتم التوجه إلى الإعدادات ومنها إلى التاريخ والساعة وتقديم الساعة لتصبح 11:00 بدلا من 12:00 منتصف الليل وذلك يوم 25 أكتوبر.

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