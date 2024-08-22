طلاب "الطب البيطري" بجامعة بدر يزورن جامعة لايبزيج الألمانية (صور)

أعلنت جامعة بدر بالقاهرة، تنظيم تدريبي صيفي لطلاب المستوي الثالث والرابع بكلية الطب البيطري، وذلك بجامعة لايبزيج الألمانية، في إطار سعي الجامعه لتطوير المهارات الأكاديمية والعلمية للطلاب وتأسيس نظام مهارى فريد تتميز به كليات القطاع الطبي على مستوى مصر والمنطقة، تحت إشراف مجلس أمناء الجامعة، والدكتور إبراهيم القلا نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عادل عبدالخالق عميد كلية الطب البيطرى.

طلاب طب بيطري جامعة بدر في جامعة لايبزيج

وقال الدكتور أشرف الشيحي رئيس جامعة بدر -في بيان صحفي حصل “الموجز” على نسخة منه - إن طلاب الطب البيطري قاموا بالتدريب العملى والعلمى بمستشفيات ومعامل كلية الطب البيطري بجامعة لايبزيج الألمانية على أحدث التقنيات العلمية الحديثة فى العالم لتشخيص الأمراض والأمراض المشتركة التى تنتقل من الحيوان إلى الإنسان وإجراء الجراحات المتقدمة بأحدث الأجهزة في العالم.

طلاب طب بيطري جامعة بدر في جامعة لايبزيج

رحلة تدريبية لطلاب طب بيطري جامعة بدر

وأضاف أن الرحلة التدريبية تأتى تفعيلاً لاتفاقية التعاون المشترك بين كلية الطب البيطري بجامعة بدر بالقاهرة وجامعة لايبزيج بألمانيا، وفي اطار سعي الجامعة والكلية لتوفير فرص الاحتكاك الدولي لطلاب الطب البيطري بجامعة بدر بالقاهرة وجميع الكليات الطبية بالجامعة.

وأشار إلى أن كلية الطب البيطرى بجامعة بدر تعد أول كلية طب بيطرى خاصة فى مصر ولديها وعى بأهمية المجال واحتياج مصر لها خاصة فى ظل الاهتمام بسلامة الغذاء وتنمية الثروة الداجنة والحيوانية والثروة السمكية، لافتا إلى الكلية تضم مركزين للتميز البحثى، الأول متعلق بالصحة الواحدة ويعمل على المياه والنبات والإنسان بهدف تحقيق معادلة الصحة الواحدة، وذلك فى إطار الاهتمام بالنبات منذ زراعته وحتى وصوله للإنسان، أما المركز الثانى للتميز بكلية الطب البيطرى، فهو مركز سلامة الغذاء وهو المعنى بالاختبارات وتحليل جودة سلامة الغذاء للتأكد من جودتها وصلاحيته للاستخدام من مختلف أنواع اللحوم والدواجن والاسماك.

طلاب طب بيطري جامعة بدر في جامعة لايبزيج

من جانبه، قال الدكتور إبراهيم القلا نائب رئيس جامعة بدر بالقاهرة لشئون التعليم والطلاب إنه شارك في الزيارة مجموعة من أعضاء هيئة التدريس ومعاوني هيئة التدريس بالكليات الطبية بالجامعة، حيث شمل التدريب تقديم مجموعة من مفاهيم الصحة الواحدة ومحاورها وتطبيقاتها وذلك لتوسيع آفاق التعاون المشترك بين الكليات الطبية بجامعه بدر وجامعه لايبزيج الألمانية.

وأشار القلا إلى أن الرحلة التدريبية لجامعة لايبزيج الألمانية قامت بدعم من الدكتور حسن القلا رئيس مجلس أمناء جامعة بدر، ورعاية الدكتور أشرف الشيحي رئيس الجامعة، ومشاركة الدكتور عادل عبدالخالق عميد كلية الطب البيطري.

طلاب طب بيطري جامعة بدر في جامعة لايبزيج

توسيع التعاون بين جامعتي بدر ولايبزيج الألمانية

بدوره أكد الدكتور عادل عبدالخالق عميد كلية الطب البيطري أنه تم عقد لقاء رفيع المستوي شارك فيه الدكتور إبراهيم القلا نائب رئيس الجآمعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة إيفا ابرجافيل رئيس جامعة لايبزيج بألمانيا، تم خلاله مناقشة آفاق توسيع التعاون بين الجامعتين ليشمل كافة الكليات الطبية، لافتا إلى أن الاجتماع حضره وفدا من قيات كليتي الطب البيطري بالجامعتين.

طلاب طب بيطري جامعة بدر في جامعة لايبزيج

وقدم الدكتور عبدالخالق الشكر لمسئولي جامعة لابيزيج الألمانية على المجهود المبذول مع طلاب جامعة بدر لتطوير المهارات العملية وإستخدام أحدث الطرق العلمية والتقنيات الحديثة في تشخيص الأمراض الباطنية والجراحية في الحيوان والاطلاع على النظام الحديث والمعارف والمهارات لإدارة المزارع المختلفة.

طلاب طب بيطري جامعة بدر في جامعة لايبزيج

وفي ختام اللقاء تم اهداء درع جامعة بدر للدكتورة إيفا ابرجافيل رئيس جامعة لايبزيج بألمانيا، فضلا عن تبادل الهدايا بين الجانبين المصري والألماني

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