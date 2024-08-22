التهاب المفاصل .. علامات تحذيرية تشير للإصابة بالمرض



التهاب المفاصل هو حالة طبية تؤثر على المفاصل، وتسبب الألم، والتورم، والتصلب. هناك أنواع مختلفة من التهاب المفاصل، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، والتهاب المفاصل العظمي، والتهاب المفاصل الصدفي، وكل نوع له أعراضه الخاصة.

علامات تحذيرية تشير للإصابة بالتهاب المفاصل

1. الألم في المفاصل: يشعر الشخص بألم في مفصل أو أكثر، وقد يكون الألم مستمراً أو متقطعاً. يمكن أن يزداد الألم مع الحركة أو بعد فترات من الراحة.

التهاب المفاصل

2. تورم المفاصل: يمكن أن يتسبب التهاب المفاصل في تورم المفاصل المصابة. قد يظهر التورم على شكل انتفاخ أو زيادة في الحجم.

3. التصلب: يشعر الشخص بتصلب في المفاصل، خاصة في الصباح بعد الاستيقاظ. قد يخفف التصلب خلال اليوم مع الحركة.

4. احمرار وسخونة في المفاصل: قد تتسبب الالتهابات في زيادة درجة حرارة الجلد حول المفصل المصاب، وقد يظهر احمرار.

5. تقييد الحركة: قد يشعر الشخص بصعوبة في تحريك المفصل أو فقدان نطاق الحركة الطبيعي بسبب الألم والتورم.

6. التعب العام: التهاب المفاصل يمكن أن يتسبب في الشعور بالإرهاق والتعب العام، بالإضافة إلى عدم الراحة المستمرة.

7. أعراض جهازية: في بعض الحالات، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، قد تظهر أعراض جهازية مثل الحمى وفقدان الوزن غير المبرر.

إذا كنت تعاني من أي من هذه الأعراض بشكل مستمر، فمن المهم استشارة طبيب مختص لتشخيص الحالة بشكل دقيق والحصول على العلاج المناسب.

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