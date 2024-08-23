الحق مشوارك.. الحالة المرورية اليوم الجمعة 23-8-2024 بالقاهرة والجيزة

الحالة المرورية اليوم.. بدأت منذ الصباح الباكر حركة المرور بمحافظتي القاهرة والجيزة في انسيابية وسهولة ويسر، مع انتشار مكثف لقوات الأمن ورجال الإدارة العامة للمرور، لتأمين حركة انتقال المواطنين.

وتشهد الحالة المرورية اليوم الجمعة 23 أغسطس 2024، سهولة في حركة سير المركبات، منذ ساعات الصباح الأولى، إلا أنه من المتوقع أن تبدأ الشوارع والميادين والطرق والمحاور الرئيسية في الازدحام، عقب أداء صلاة الجمعة، حيث يخرج الناس لشراء مستلزماتهم الأسبوعية واحتياجاتهم، بالإضافة إلى أن هذا الوقت فرصة مناسبة لزيارة الأهل والأصدقاء لأنه عطلة نهاية الأسبوع.

ويرصد “الموجز” خلال هذا التقرير ، أبرز الطرق والمحاور والميادين التي تشهد زحاما مروريا خلال اليوم.

الحالة المرورية اليوم في الجيزة

تشهد الحركة المرورية اليوم بمحافظة الجيزة سهولة ويسر، في أعلى كوبري أكتوبر للقادم من شارع البطل أحمد عبد العزيز، باتجاه مناطق وسط البلد، وكثافة مرورية في الاتجاه العكسي، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولًا إلى المنصة.

وتشهد الجيزة كثافات مرورية في هذه الميادين والمحاورعلى مدار اليوم ننشرها من خلال موقع "الموجز" على النحو التالي :

- شارع مصدق

- شارع التحرير في الدقي

- ميدان المساحة

- ميدان الكيت كات

- ميدان الدقي

- شارع مستشفي الشرطة بالعجوزة

- شارع فيصل الرئيسي

- شارع الهرم الرئيسي

- منطقة ميدان الجيزة وكوبري الجامعة

- ميدان سفنكس بالمهندسين

- شارع جامعة الدول العربية

الحالة المرورية اليوم بالقاهرة

بدأت الحالة المرورية بمحافظة القاهرة صباح اليوم، باستقرار مروري وسهولة في حركة النقل، بالميادين والمحاور العامة، بدأت منذ السابعة صباحاً مع تواجد أمنى في معظم الميادين الرئيسية.

وشهد كورنيش النيل في الاتجاهين انتظام في حركة سير السيارات، وميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، سيولة وانتظام بجميع الشوارع المؤدية إلى شارع القصر العيني وكوبري قصر النيل، وكوبري أكتوبر، وسط انتشار رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة، لتسهيل حركة السيارات.

وننفرد في "الموجز" بنشر أهم المحاور والميادين التي تشهد زحام مروري بالقاهرة اليوم:

- ميدان المؤسسة

- ميدان مسرة

- شارع شبرا وميدان الخلفاوي

- ميدان طلعت حرب في وسط البلد

- كوبري الساحل

- ميدان رمسيس

- ميدان الإسعاف وشارع 26 يوليو

- كوبري أكتوبر

- محور النصر

- شارع صلاح سالم

- محور المشير

- شارع عباس العقاد

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