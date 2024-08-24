الحق مشوارك.. الحالة المرورية اليوم السبت 24-8-2024 بالقاهرة والجيزة

الحالة المرورية اليوم.. يبحث كثير من المصريين عن تفاصيل الحالة المرورية اليوم السبت 24 أغسطس 2024، والتي شهدت سيولة مرورية على كافة الطرق والمحاور السريعة والصحراوية، بدون وجود مؤثرات أو بلاغات لغرف عمليات الإدارة العامة للمرور.

الحالة المرورية اليوم السبت 24 أغسطس

وشهدت حركة المرور، اليوم السبت، سيولة مرورية في شوارع وميادين محافظتى القاهرة والجيزة، والمحاور الرابطة بين المحافظات سواء الطرق السريعة أو الصحراوية والزراعية، وسط انتشار لرجال الإدارة العامة للمرور لمتابعة حركة السير، ومواجهة أى عوائق من شأنها التأثير السلبى على حركة المرور.

الحالة المرورية

ويحرص “الموجز” يوميًا علي نشر تفاصيل الحالة المرورية لمعرفة أهم المحاور والميادين التي تشهد زحامات وكثافات مرورية لتفاديها.

الحالة المرورية اليوم بالقاهرة

وتميزت الحالة المرورية بمحافظة القاهرة، اليوم السبت، بالانسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل.

كما ظهرت سيولة مرورية بكوبري أكتوبر للمتجه من مناطق وسط البلد، وفي طريقه إلى شارع جامعة الدول وميدان سفنكس، كما انتظمت حركة المركبات أعلى الكوبري والطريق المؤدي إلى شارع النيل بمنطقة العجوزة.

وشهد ميدان الجلاء انسيابًا في حركة المركبات للقادم من شارع التحرير، مروراً بكوبري قصر النيل وصولاً إلى ميدان التحرير.

الحالة المرورية اليوم بالجيزة

وبخصوص الحالة المرورية بمحافظة الجيزة، اليوم السبت،فقد شهدت سيولة مرورية في حركة السير، وكذلك مدينة 6 أكتوبر، خاصة بشارع المحور المركزي، وشهد شارع الهرم الرئيسي تباطؤا في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية، وفي منطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية.

فيما شهد الطريق الدائري وطريق الأوتوستراد وشارع البحر الأعظم وصولاً وشارع النيل السياحي انتظاماً في حركة سير السيارات.

الحالة المرورية

حالة المرور على الطرق الصحراوية

أما عن حالة المرور على الطرق الصحراوية فقد شهدت انتظامًا في حركة السيارات، وذلك على طريق بلبيس - الشرقية، وطريق أسيوط الصحراوي الغربي ، وأيضا على طريق الكريمات الصحراوي الشرقي، بالإضافة إلى استقرار حالة المرور على طريق القطامية - العين السخنة، وطريق رأس غارب - الزعفرانة - الغردقة، وأيضا طريق القصير - مرسى علم و طريق قنا - سفاجا، وطرق جنوب سيناء.

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