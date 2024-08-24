موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس والقنوات الناقلة

مسلسل المؤسس عثمان.. تزايدت معدلات بحث محبي الدراما التركية حول العالم، عن موعد عرض الموسم السادس من مسلسل المؤسس عثمان، وذلك بعد طرح الإعلان الترويجي الأول للموسم الجديد، مما شوق الجمهور للعمل، وتوقع النجاح الكبير مثل الأجزاء السابقة.

مسلسل المؤسس عثمان

ويقدم موقع الموجز لكم موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس، وذلك خلال السطور التالية:

مسلسل ارطغرل

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان

من المتوقع أن تعرض الشركة المنتجة لـ مسلسل المؤسس عثمان، الإعلان الرسمي للموسم السادس في شهر سبتمبر، وذلك بعد إعلانها عن الموعد الرسمي لطرح الحلقة الأولى من الموسم السادس، وذلك نهاية شهر سبتمبر المقبل أو بداية شهر أكتوبر 2024، ومن المقرر أن يتم عرض المسلسل كل يوم أربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة 8 مساءً، عبر شاشة قناة ATV التركية.



وتعاد الحلقة مترجمة في الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة الـ 9 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.



مسلسل المؤسس عثمان

وشاركت الصفحة الرسمية المروجة للمسلسل، عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، خلال الأيام الماضية، الإعلاني الترويجي الأول للموسم السادس، وكتبت: «المؤسسة عثمان ستظهر على قناة ATV قريباً بموسمها الجديد، الوطن هو العالم كله».

المؤسس عثمان

ومن المقرر أن تدور أحداث مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس، حول محاولات عثمان للسيطرة على بورصة بعد أن سيطر على قلعة ميكجة في نهاية الموسم الخامس، وتعتبر بورصة بمثابة مفتاح كبير لتحقيق حلمه في بناء الدولة العثمانية، وتوطيد قوة الأتراك حول العالم، وأيضا مواجهة عثمان.

وسيتناول المسلسل أيضا صراع عثمان مع منافسيه الأتراك، والذين يبذلون قصارى جهدهم للإيقاع به، وإيقافه عن تحقيق حلمه، وسيبرز دور بعض الشخصيات في مساندة ودعم عثمان، منهم بالا خاتون، وأورهان.

تردد القنوات الناقلة لـ مسلسل المؤسس عثمان

قناة ATV التركية

- القمر الصناعي: العرب سات

- تردد القناة: 12692.

- معدل الترميز: 27500.

- استقطاب عمودى.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة الفجر الجزائرية

- القمر الصناعي: النايل سات

- التردد: 12034.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4

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