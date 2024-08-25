يترقب أولياء الأمور نتيجة تقديم الصف الاول الابتدائي الازهري 2024 للعام الدراسي 2024-2025، حيث يمثل هذا العام بداية هامة في مسيرة الطلاب التعليمية، مما يجعل من الضروري الحصول على المعلومات الدقيقة حول نتائج قبولهم في المعاهد الأزهرية.

ويستعرض “الموجز” تفاصيل نتيجة تقديم الصف الاول الابتدائي الازهري 2024 بالإضافة إلى تفعيل رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام النتائج حيث يُمكن لأولياء الأمور الآن الدخول إلى الموقع الرسمي للبوابة للحصول على نتائج قبول أبنائهم.

نتيجة تقديم الصف الاول الابتدائي الازهري 2024

رابط نتيجة تقديم الصف الاول الابتدائي الازهري 2024

يمكنك الاستعلام عن نتيجة تقديم الصف الاول الابتدائي الازهري 2024 للعام الدراسي عبر بوابة الأزهر الإلكترونية كالتالي:

قم بزيارة من هنــــــــــــــــــــا

اختر "الاستعلام عن نتيجة تنسيق الصف الأول الابتدائي الأزهري".

أدخل الرقم القومي للطالب.

اضغط على "بحث" لعرض نتيجة التقديم.

استعلام نتيجة تقديم الصف الاول الابتدائي الازهري 2024



يمكن الاستعلام عن نتيجة تقديم الصف الاول الابتدائي الازهري 2024عبر الرابط المخصص، والذي يمكن الوصول إلي هنـــــــــــــــا يُطلب من أولياء الأمور تسجيل بيانات الطالب أو الطالبة وفقًا للضوابط التي حددها قطاع المعاهد الأزهرية للتقديم الإلكتروني.

نتيجة تقديم الصف الاول الابتدائي الازهري 2024

ضوابط تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهر

حدد قطاع المعاهد الأزهرية ضوابط تقديم الصف الأول الابتدائي للعام 2025 كما يلي:

سن التقديم: يجب أن يكون عمر الطفل في أول أكتوبر 2024 ما بين 6 و9 سنوات.

مسؤولية التسجيل: يتحمل ولي الأمر مسؤولية التأكد من صحة تسجيل البيانات إلكترونيًا واختيار نوع المعهد سواء كان عاديًا أو نموذجيًا أو خاصًا.

تسجيل الاسم: يجب تسجيل اسم الطالب باللغة العربية فقط دون استخدام أرقام أو رموز أو حروف أجنبية.

متابعة الموقع: يجب على ولي الأمر متابعة موقع التنسيق الإلكتروني بانتظام حتى ظهور نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2024، وتسليم الملف الورقي مباشرة بعد إعلان النتيجة.

انتقال الطلاب: يتم نقل الأطفال المقيدين بالمستوى الثاني بمرحلة رياض الأطفال مباشرة إلى الصف الأول الابتدائي دون الحاجة لإعادة التقديم إلكترونيًا.

التعليم النموذجي: التقديم للتعليم النموذجي يبدأ فقط من المستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال.

التقديم للمعاهد العادية: يمكن التقديم إلكترونيًا للصف الأول الابتدائي في المعاهد العادية التي تحتوي على رياض أطفال، بشرط وجود أماكن شاغرة، ولا يمكن التقديم مباشرة للقسم الثاني لرياض الأطفال.

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