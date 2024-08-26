المعدن الأصفر.. سعر الذهب والسبائك اليوم في مصر 26-8-2024
سعر الذهب اليوم الإثنين 26 أغسطس 2024 للبيع والشراء، من كلمات البحث التي شهدت رواجًا في الساعات الأخيرة، مع حرص الكثيرين على استثمار أموالهم في المشغولات والسبائك الذهبية للحفاظ على قيمتها، في ظل عدم الاستقرار الذي تشهده الأسواق المحلية والعالمية.
سعر الذهب عالميا
وكان أسعار الذهب قد شهدت تقلبات ملحوظة مؤخرًا على المستويين المحلي والعالمي، ولكن على الرغم من ذلك فإن المعدن الأصفر لا يزال يحتفظ بمكانته كملاذ آمن من التضخم، ولهذا يستعرض الموجز في السطور القادمة جميع التفاصيل عن سعر الذهب اليوم.
وفي الساعات الماضية، وصل الذهب إلى مستويات قياسية لم تحدُث، إذ تخطى سعر الأوقية 2500 إلى دولار، بالتزامن مع ارتفاع أسعار البورصة العالمية وكذلك القرارات السياسية والاقتصادية عالميًا.
متى ينزل سعر الذهب
ويتحدّد سعر الذهب وفقًا لمجموعة من العوامل ومنها سعر البورصة العالمية وكذلك سعر الدولار بالنسبة للجنيه، وعوامل العرض والطلب، فعند زيادة الطلب على المعدن الأصفر، يرتفع سعره، أما إذا ارتفع المعروض وقل المطلوب يؤدي ذلك إلى انخفاض سعر الذهب.
سعر الذهب اليوم عيار 18 الآن 2024
استقر سعر الذهب عيار 18 اليوم عند 2970 جنيهًا.
سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024
سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3465 جنيهًا.
سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن 2024
حافظ سعر الذهب عيار 24 على استقراره ليسجل نحو 3960 جنيهًا.
سعر الذهب والسبائك اليوم
سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام: 11,472
سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام: 22,725
جنية الذهب 8ج عيار 21: 36,710
جنية الذهب 8ج عيار 22: 38,458
جنية الذهب 8ج عيار 24: 41,955
سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام: 44,926
سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام: 89,241
سعر سبيكة الذهب أوقية: 132,746
سبيكة الذهب نصف أونصة: 69,528
سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة: 138,377
سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام: 221,573
سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام: 442,272
سعر سبيكة الذهب اليوم تولة: 52,401
سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو: 4,400,872
سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو: 2,204,369
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