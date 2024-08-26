أسعار اللحوم اليوم الإثنين 26-8-2024 في الأسواق ومحلات الجزارة
يريد العديد من المواطنين عبر محرك البحث العالمي جوجل، عن أسعار اللحوم اليوم الاثنين 26 أغسطس 2024، في الأسواق ومحلات الجزارة.
وشهدت أسعار اللحوم تذبذبًا خلال الأيام الماضية، حيث ارتفعت بشكل طفيف ثم عادت في الانخفاض مرة أخرى، لذلك يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار اللحوم اليوم الإثنين 26-8-2024.
أسعار اللحوم اليوم الإثنين في الأسواق
وينشر لكم الموجز على النحو التالي أسعار اللحوم اليوم الإثنين 26 أغسطس الجاري في الأسواق ومحلات الجزارة حسب بوابة مجلس الوزراء:
سجل سعر كيلو اللحوم الطازج 400 جنيهًا
سعر كيلو اللحوم الكندوز اليوم الإثنين
سجل سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير 350 جنيهًا
سجل سعر كيلو اللحم الضأن 425 جنيهًا
سجل سعر كيلو اللحم البتلو 420 جنيهًا
سجل سعر كيلو اللحوم الكندوز 385 جنيهًا
سعر كيلو اللحوم البتلو اليوم الإثنين
سجل سعر كيلو اللحم البتلو بالعظم 405 جنيهًا.
سجل سعر كيلو اللحوم الضأن بعظم 401 جنيهًا
سجل سعر كيلو اللحم الكندوز الصغير 388 جنيهًا
أسعار اللحوم اليوم الإثنين في منافذ البيع
سجل سعر اللحمة البقري 285 جنيهًا للكيلو
سجل سعر البفتيك والاستيك 325 جنيهًا للكيلو
سجل سعر الكبدة الطازجة 285 جنيهًا للكيلو
سجل سعر اللحم وش فخدة 300 جنيه
سجل سعر الموزة 295 جنيهًا للكيلو
سجل سعر عرق الفلتو 350 جنيهًا
سجل سعر كيلو اللحوم الطازجة 285 جنيهًا.
أسعار اللحوم السودانية اليوم الإثنين
ووصلت أسعار اللحوم السودانية المجمدة نحو 160 جنيهًا للكيلو.
وسجّلت أسعار اللحوم السودانية الطازجة اليوم نحو 285 جنيهًا للكيلو.
فوائد اللحوم لصحة الإنسان
وتقي اللحوم من فقر الدم الناتج عن نقص الحديد، وتكمن فوائد اللحوم الحمراء لفقر الدم في احتوائها على نسبة جيدة من الحديد، العنصر الذي تساعد خلايا الدم الحمراء على نقل الأكسجين.
الجدير بالذكر أن اللحوم تقوم بتعزيز المناعة، حيث أن اللحوم الحمراء تحتوي على عنصر الزنك، وهو عنصر ضروري لتعزيز صحة المناعة، ولتركيب الحمض النووي في جسم الإنسان، كما تعزز من صحة الجهاز العصبي، لمحتواها الغني بفيتامينات ب المتعددة، مثل فيتامين B6، وفيتامين B12.
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