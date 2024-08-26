أسعار اللحوم اليوم الإثنين 26-8-2024 في الأسواق ومحلات الجزارة

يريد العديد من المواطنين عبر محرك البحث العالمي جوجل، عن أسعار اللحوم اليوم الاثنين 26 أغسطس 2024، في الأسواق ومحلات الجزارة.

وشهدت أسعار اللحوم تذبذبًا خلال الأيام الماضية، حيث ارتفعت بشكل طفيف ثم عادت في الانخفاض مرة أخرى، لذلك يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار اللحوم اليوم الإثنين 26-8-2024.

أسعار اللحوم اليوم الإثنين في الأسواق

وينشر لكم الموجز على النحو التالي أسعار اللحوم اليوم الإثنين 26 أغسطس الجاري في الأسواق ومحلات الجزارة حسب بوابة مجلس الوزراء:

سجل سعر كيلو اللحوم الطازج 400 جنيهًا

سعر كيلو اللحوم الكندوز اليوم الإثنين

سجل سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير 350 جنيهًا

سجل سعر كيلو اللحم الضأن 425 جنيهًا

سجل سعر كيلو اللحم البتلو 420 جنيهًا

سجل سعر كيلو اللحوم الكندوز 385 جنيهًا

سعر كيلو اللحوم البتلو اليوم الإثنين

سجل سعر كيلو اللحم البتلو بالعظم 405 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم الإثنين

سجل سعر كيلو اللحوم الضأن بعظم 401 جنيهًا

سجل سعر كيلو اللحم الكندوز الصغير 388 جنيهًا

أسعار اللحوم اليوم الإثنين في منافذ البيع

سجل سعر اللحمة البقري 285 جنيهًا للكيلو

سجل سعر البفتيك والاستيك 325 جنيهًا للكيلو

سجل سعر الكبدة الطازجة 285 جنيهًا للكيلو

سجل سعر اللحم وش فخدة 300 جنيه

سجل سعر الموزة 295 جنيهًا للكيلو

سجل سعر عرق الفلتو 350 جنيهًا

سجل سعر كيلو اللحوم الطازجة 285 جنيهًا.

أسعار اللحوم السودانية اليوم الإثنين

ووصلت أسعار اللحوم السودانية المجمدة نحو 160 جنيهًا للكيلو.

وسجّلت أسعار اللحوم السودانية الطازجة اليوم نحو 285 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم الإثنين

فوائد اللحوم لصحة الإنسان

وتقي اللحوم من فقر الدم الناتج عن نقص الحديد، وتكمن فوائد اللحوم الحمراء لفقر الدم في احتوائها على نسبة جيدة من الحديد، العنصر الذي تساعد خلايا الدم الحمراء على نقل الأكسجين.

الجدير بالذكر أن اللحوم تقوم بتعزيز المناعة، حيث أن اللحوم الحمراء تحتوي على عنصر الزنك، وهو عنصر ضروري لتعزيز صحة المناعة، ولتركيب الحمض النووي في جسم الإنسان، كما تعزز من صحة الجهاز العصبي، لمحتواها الغني بفيتامينات ب المتعددة، مثل فيتامين B6، وفيتامين B12.

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