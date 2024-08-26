جامعة أسيوط تنظم قافلة طبية بحي شرق

تم تنظيم قافلة طبية مجانية من قبل جامعة أسيوط بالتعاون مع مديرية الصحة وكلية التمريض بجامعة بدر، برعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، وبإشراف الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



تنظيم قافلة طبية مجانية

تم تنظيم قافلة طبية في مدرسة الشهيد أحمد جلال الرسمية بحي شرق أسيوط.

القافلة الطبية افتتحها اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، وكان الحدث حاضرًا فيه الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة، والدكتورة ياسمين الكحكي عميد كلية التربية النوعية، والدكتورة هالة حمدي محمد مدير الإدارة الصحية بحي شرق، ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، ومحمود إبراهيم معوض مدير إدارة أسيوط التعليمية، إلى جانب المقدم محمد عبد القادر مدير الإدارة العامة لشئون مكتب المحافظ.

جامعة أسيوط

هذه المبادرة تهدف إلى تقديم خدمات طبية مجانية للمجتمع، وتعكس التعاون الوثيق بين مختلف الجهات الحكومية والأكاديمية في محافظة أسيوط لتعزيز الصحة العامة ودعم التعليم وخدمة المجتمع المحلي.

القوافل الطبية التي تنظمها الجامعات في مصر تعد جزءًا مهمًا من جهودها في خدمة المجتمع وتحسين الوعي الصحي بين السكان.

تتمثل أهداف تنظيم قافلة طبية في تقديم خدمات طبية مجانية للمواطنين في مناطق مختلفة من البلاد، وغالباً ما تكون بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية ومختلف الهيئات والمؤسسات الصحية المحلية.

يشمل تنظيم قافلة طبية عادة الكشف الطبي، التشخيص، وتقديم العلاج للحالات المختلفة، بالإضافة إلى تقديم النصائح الصحية والتوعوية للمجتمعات المستهدفة.

يعد تنظيم قافلة طبية فرصة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات للمساهمة في خدمة المجتمع، وكذلك لتعزيز التعليم العملي والتفاعل المباشر مع الحالات الطبية الحقيقية. بالإضافة إلى ذلك، تلعب القوافل الطبية دورًا في التعريف بالجامعات وأهم أبحاثها وأنشطتها التعليمية والخدمية في المجتمعات المحلية.

من بين الجامعات الرائدة التي تنظم تنظيم قافلة طبية في مصر تشمل جامعة القاهرة، جامعة الأزهر، جامعة عين شمس، جامعة المنصورة، جامعة الإسكندرية، وغيرها، حيث تُنظم هذه الفعاليات بانتظام خلال الفصول الدراسية والعطل الصيفية لخدمة مختلف شرائح المجتمع المصري.

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