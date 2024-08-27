أبرز ردود الفعل العربية علي دعوة بن غفير لبناء كنيس في الأقصي

بناء كنيس في الأقصي.. آثارت تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المستفزة، والتي تتعلق بعزمه بناء كنيس في الأقصي، وتحديدًا في ما سماه جبل الهيكل، ردود فعل فلسطينية وعربية غاضبة.

ويتعمد بن غفير دائمًا استفزاز مشاعر المسلمين وإثارة الجدل بتصريحاته المتطرفة والعدائية والتي تظهر مدي الكره للمسلمين والفلسطينيين.

تفاصيل دعوة بن غفير لبناء كنيس في الأقصي

وواصل إيتمار بن غفير تصريحات المستفزة، مُعللًا نيته بناء كنيس في الأقصي بأن القانون يُساوي بين حقوق المسلمين واليهود في إقامة الصلوات بـ المسجد الأقصى.

وأضاف بن غفير: "لو فعلت كل ما أردتُ في جبل الهيكل لفترة طويلة، ولو أتيحت لي الفرصة، لكان علم إسرائيل قد رفع هناك".

بناء كنيس في الأقصي

أبرز ردود الفعل علي دعوة بن غفير لبناء كنيس في الأقصي

ويرصد “الموجز” خلال التقرير التالي أبرز ردود الفعل العربية الغاضبة علي دعوة بن غفير لبناء كنيس في الأقصي.

حركة حماس

ومن جانبها، علقت حركة حماس علي تصريحات بن غفير، قائله: " إن عزم بن غفير بناء كنيس في الأقصى إعلان خطير يعكس طبيعة نيات حكومة الاحتلال تجاه الأقصى.

وأضافت حركة حماس أن جرائم الاحتلال الفاشي هي سياسة تصب الزيت على النار ولن تجد من شعبنا إلا المقاومة لحماية المقدسات.

مصر

ومن جانبها، أدانت مصر بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن إيتمار بن غفير بشأن نيته إقامة كنيس في الأقصى.

وحملت مصر إسرائيل المسئولية القانونية عن الالتزام بالوضع القائم فى المسجد الأقصى، وعدم المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، مطالبة بامتثالها لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال، ووقف التصريحات الاستفزازية التى تهدف إلى مزيد من التصعيد والتوتر فى المنطقة.

السعودية

وفي نفس الصدد، أدانت السعودية تصريح بن غفير، مؤكدة رفضها القاطع لهذه التصريحات المتطرفة والتحريضية، ورفضها الاستفزازات المتواصلة لمشاعر المسلمين حول العالم، مشددة على ضرورة احترام الوضعين التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى المبارك.

ودعت السعودية المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته في وضع حد للكارثة الإنسانية التي يشهدها الشعب الفلسطيني الشقيق، وتفعيل آليات جادة لمساءلة المسؤولين الإسرائيليين على الانتهاكات المتواصلة للقوانين والأعراف والقرارات الدولية.

قطر

كما أدانت قطر تصريحات بن غفير، قائله أن تصريحاته تعد امتداداً لمحاولات تغيير الوضعين التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى، واستفزازاً لمشاعر المسلمين في العالم.

وحذرت قطر من تأثير هذه التصريحات المستفزة على الجهود الجارية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

بناء كنيس في الأقصي

الإمارات

ومن جانبها، استنكرت الإمارات تصريحات بن غفير، مشدّدة على ضرورة احترام إسرائيل للوضعين التاريخي والقانوني القائمين في القدس وعدم المساس بهما.

الأردن

وقالت وزارة الخارجية الأردنية إن المسجد الأقصى المبارك، والحرم القدسي الشريف وبكامل مساحته البالغة، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، ولابد من موقف دولي واضح بإدانته والتصدي له.

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