طارق لطفي خارج الماراثون الرمضاني القادم 2025.. تفاصيل

تعاقد النجم طارق لطفي خلال الفترة الماضية على بطولة مسلسل جديد أطلق عليه صناعه اسم " منتصر القرش" وكان من المفترض أن يتم عرضه خلال الماراثون الرمضاني القادم 2025.

طارق لطفي

وكان من المفترض أن يبدأ لطفي تصوير دوره في المسلسل "منتصر القرش" أول الشهر المقبل، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، فقد علم" الموجز" أنه استقر صناع العمل على بدء تصويره بعد الموسم الرمضاني المقبل، ومن المقررعرضه في موسم الصيف 2025 القادم .

قصة منتصر القرش

مسلسل منتصر القرش تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، إذ تتناول قصة العمل حول صراع العائلات في صعيد مصر، وذلك من أجل الحصول على المال والسلطة بين أفراد العائلة الواحدة، كما يتطرق المسلسل إلى التجارة غير المشروعة في المجتمع الصعيدي.

أبطال منتصر القرش

مسلسل منتصر القرش من بطولة كل من طارق لطفي سوسن بدر صبري فواز، محمد جمعة، أميرة العايدي، محمد داود، محمد عبد العظيم، العمل من تأليف أمين جمال، وإخراج محمد يحيى مورو.

طارق لطفي في العتاولة 2

وعلى نفس السياق، فـ من المعروف أن يشارك النجم طارق لطفي في موسم دراما رمضان المقبل 2025 بمسلسل العتاولة 2 الذي يجمعه بـ أحمد السقا وزينة، والعمل يدور في إطار شعبي تشويقي، ويأتي بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول منه في رمضان الماضي 2024.

طارق لطفي

أبطال العتاولة 2

وتعاقد على المشاركة في بطولة العتاولة 2 حتى الآن، كل من أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، نهى عابدين، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، ميمي جمال، مريم محمود الجندي، وأحمد كشك، والعمل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج شركة Cedars Art Production.

أبطال العتاولة 1

وقدم بطولة الجزء الأول من العتاولة، أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، مي كساب، باسم سمرة، صلاح عبدالله، فريدة سيف النصر، ميمي جمال، نهى عابدين، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، مريم محمود الجندي، وأحمد كشك، والمسلسل من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج شركة Cedars Art Production.

طارق لطفي في السينما

اما من جانب السينما فـ شارك طارق لطفي فيلم السيستم الذي جمعه بـ أحمد الفيشاوي، ودارت أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، جسد طارق خلاله شخصية صديق الفيشاوي المقرب الذي يحاول مساعدته في التخلص من عقدته في التعامل مع السيدات الجميلات.

السيستم شارك في بطولته، نسرين طافش، بسنت شوقي، ميس حمدان، وأحمد فهيم، والفيلم من تأليف أحمد مصطفى، إخراج أحمد البنداري، وإنتاج كريم الشربيني وإيهاب منير.

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