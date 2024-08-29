محافظ المنيا يستجيب لمطالب المواطنين ببني مزار ويفتح قاعات بمدارس اللغات

محافظ المنيا يستجيب لمطالب المواطنين .. في إطار حرصه الدائم على تلبية احتياجات المواطنين وتحسين جودة الحياة، عقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الخميس، لقاءً موسعاً مع أهالي مركز ومدينة بني مزار. وناقش المحافظ خلال اللقاء مجموعة من الطلبات والمشكلات التي تواجه المواطنين، مؤكداً على أهمية تقديم حلول سريعة وفعالة ضمن إطار القانون والمسؤولية المجتمعية، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر احتياجاً.

وخلال اللقاء، وافق محافظ المنيا على فتح قاعات إضافية لرياض الأطفال في المدارس الرسمية المتميزة للغات، استجابةً للطلب المتزايد على التعليم المتميز. كما دعا المواطنين إلى سرعة تقنين أوضاعهم للاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الدولة، مشيراً إلى أهمية استغلال الأراضي غير المستغلة التابعة لأملاك الدولة في مشروعات تخدم المجتمع.

كما شدد المحافظ على أهمية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيداً بالإنجازات الكبيرة التي حققتها المبادرة في المنيا، حيث تم تنفيذ 3209 مشروعاً في خمسة مراكز خلال المرحلة الأولى، مستفيداً منها نحو 3 ملايين مواطن، مع استهداف 1.5 مليون مواطن آخرين في 102 قرية بمركزي بني مزار وسمالوط في المرحلة الثانية.

واستجابةً لطلبات المواطنين، وجه اللواء كدواني الجهات المعنية بمراجعة قرارات تخصيص المدارس، وحل مشكلة الإنترنت في مدارس القرى، وأصدر توجيهات بتنظيف المحابس وتوصيل المياه لعزبة الصعايدة وتغطية ترعة أبو عسيل بالتنسيق مع الزراعة. كما وافق على عدد من الطلبات المتعلقة بالبنية التحتية، مثل مشكلات الصرف الصحي، رصف الطرق، توصيل المرافق، النظافة، والترخيص، إضافة إلى تكليف التضامن الاجتماعي بدراسة الحالات الإنسانية وإدراج المستحقين في برامج الدعم لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.

شارك في اللقاء نواب البرلمان إيهاب عبد العظيم، إيهاب رمزي، وسعودي عبد الرحمن، بالإضافة إلى إكرام محمود، رئيس مركز ومدينة بني مزار، ونجلاء حمدي، مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام، وعدد من رؤساء الأحياء والوحدات القروية وممثلي الجهات التنفيذية المختلفة بالمحافظة.

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