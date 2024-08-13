محافظ المنيا يوجه بصرف مكافأة للعاملين بالمستشفى لالتزامهم بمعايير الصحة والسلامة

قام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، صباح اليوم بجولة تفقدية في مركز الأورام لمتابعة سير العمل وانتظامه. تأتي هذه الزيارة ضمن جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة القطاع الصحي بهدف تحسين جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين.

تفقد المحافظ خلال الجولة عدداً من الأقسام بالمركز، منها الطوارئ والاستقبال والرعاية والمعامل والعمليات والصيدلية والعيادات الخارجية والمطبخ والأقسام الإدارية. وأشاد بمستوى الرعاية الطبية المقدمة من الطاقم الطبي والتمريضي، ووجه بصرف مكافأة للعاملين تقديراً لالتزامهم باشتراطات الصحة والسلامة العامة.

واستمع إلى شرح مفصل عن المركز والذى يُعد صرحا طبيا كبيرا ، وعلامة مضيئة في وزارة الصحة والسكان حيث يعمل المركز على تقديم خدماته للمرضى منذ انشائه عام 1992 من خلال كفاءات طبية متميزة ويخدم المرضى من مواطني المنيا و محافظتى (بنى سويف ـ أسيوط)، و يستقبل المركز يومياً (600 مريض ويتم إجراء 80 تحليلا علاجيا و70 جلسة علاج اشعاعى و80 جلسة علاج كيماوى)، ويضم المركز 5 صيدليات و3 مخازن رئيسية للأدوية، كما سيتم اضافة جهاز اشعاعى جديد واخر للكشف المبكر عن اورام الثدي بما يحقق طفرة في الخدمة المقدمة للمواطنين.

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قام محافظ المنيا بجولة تفقدية في مركز الأورام بالمحافظة، وأشاد بالدور المتميز الذي يقوم به هذا المركز على مستوى الجمهورية والصعيد.

وأوضح المحافظ أن مركز الأورام بالمنيا يأتي في المرتبة الخامسة على مستوى الجمهورية، والأول على مستوى الصعيد، حيث يضم 3 أجهزة تكنولوجية متطورة. وأشار إلى أن هذا المركز هو المكان الوحيد المعتمد لتحليل الأنسجة ومستقبلات الهرمونات المتعلقة بسرطان الثدي والغدد الليمفاوية.

وأضاف المحافظ أن المركز يمكن للمرضى الاحتفاظ بأي تحاليل أو عينات خاصة بهم، مما يتيح لهم الرجوع إليها مرة أخرى دون الحاجة لإعادة إجرائها. كما يقوم المركز بعقد ورش عمل جراحية حول أورام القولون والرقبة والرأس.

وأشار المحافظ إلى أن مركز الأورام بالمنيا يشارك في 3 مبادرات رئاسية هي: القضاء على قوائم الانتظار لجراحة الأورام، ومبادرة صحة المرأة للكشف عن أورام الثدي، ومبادرة العيادات النسائية.

وخلال الجولة، أجرى المحافظ حوارًا مع الأطقم الطبية والعاملين بالمستشفى، وعدد من المواطنين، مطالبًا الجميع ببذل المزيد من الجهود للنهوض بقطاع الصحة بالمحافظة والاهتمام براحة المرضى وتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.

تفقد محافظ المنيا بجولة تفقدية في مركز الأورام بالمحافظة، وكان في مرافقته كل من:

الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا.

الدكتور ياسر عبد الجواد، مدير مركز الأورام.

عامر طه، رئيس مركز ومدينة المنيا.

مسؤولو التفتيش المالي والإداري بالمحافظة.

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