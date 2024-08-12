محافظ المنيا يزور المناطق الأثرية استعداداً للموسم السياحي الجديد

استعداداً للموسم السياحي الجديد .. وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع خطة شاملة لتطوير وتجميل المناطق الأثرية والسياحية مثل بني حسن، تل العمارنة، وتونا الجبل، استعداداً للموسم السياحي الجديد 2024، المتوقع أن يبدأ أواخر أغسطس الجاري.

الموسم السياحي الجديد

وأكد أن تطوير هذه المناطق يأتي في مقدمة أولوياته لتحسين الخدمات، تعزيز الاستثمارات السياحية، وتذليل العقبات أمام تنشيط السياحة وزيادة معدلات التنمية في المحافظة، التي تُعد وجهة سياحية وأثرية فريدة.

وأكد أن تطوير هذه المناطق يأتي في مقدمة أولوياته لتحسين الخدمات، تعزيز الاستثمارات السياحية، وتذليل العقبات أمام تنشيط السياحة وزيادة معدلات التنمية في المحافظة، التي تُعد وجهة سياحية وأثرية فريدة.

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جاء ذلك ، خلال جولة تفقدية للمحافظ، اليوم الاثنين، لعدد من الأماكن الأثرية والمعالم السياحية البارزة في المحافظة، لبحث سبل دعم وتنشيط السياحة، حيث استهل المحافظ جولته بزيارة منطقة آثار بني حسن بمركز أبوقرقاص، موجهاً بوضع تصور شامل لتطوير وتجميل مداخل المنطقة وتجديد اللوحات الارشادية بالشكل المناسب وتجديد استراحة كبار الزوار والحديقة الخاصة بها، بالإضافة إلى إنشاء دورات مياه جديدة، مشدداً على ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة والإنارة بشكل دائم ومستمر حفاظاً على المظهر الجمالي والحضاري للمنطقة والأماكن المحيطة بها .

وأشار المحافظ إلى أهمية تضافر كافة الجهود لتطوير البنية التحتية والخدمات السياحية في هذه المناطق لجذب المزيد من الزوار والسياح الأمر الذي يسهم في وضع المنيا فى مكان متميز على خريطة السياحة العالمية، موضحاً أن المحافظة تسعى جاهدة لتعزيز الوعي بأهمية هذه المواقع الأثرية بين المواطنين، والتي تمثل جزءاً هاماً من التراث المصري القديم الذى يستوجب الحفاظ عليه ، مشدداً على أهمية إشراك المجتمع المحلي في جهود الحفاظ على هذا التراث الثري.

الجدير بالذكر، أن منطقة "آثار بنى حسن الشروق" تضم 39 مقبرة منحوتة في الصخر لحكام وأعيان مدينة " حبنو " من عصر الدولة الفرعونية الوسطى ، أهمها مقبرة أمنمحات "أمينى" و مقبرة "خنوم حتب" ومقبرة "باكت" ومقبرة "خيتى"،وتُعد سجلاً كاملاً للحياة اليومية في عصر الدولة الوسطى من التاريخ الفرعوني، وتعد المنطقة على رأس اولوية كل الوفود التي تصل للمحافظة لما لها من أهمية وقيمة تاريخية وأثرية مهمة.

رافق المحافظ خلال زيارته، حامد فخرى رئيس مركز أبوقرقاص، دكتور ثروت الأزهري مدير ادارة السياحة بديوان عام محافظة المنيا، مخيمر فتحي كبير مفتشى آثار منطقة المنيا الشمالية.

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