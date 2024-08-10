المنيا تتفوق في أداء منظومة الشكاوى الحكومية وفقاً لتقرير مجلس الوزراء

منظومة الشكاوى الحكومية.. أكد اللواء عماد كدوانى، محافظ المنيا، على أهمية المتابعة المستمرة لعمل منظومة الشكاوى وتفعيل آليات استقبال وحل الشكاوى والطلبات عبر الوسائل المتنوعة.

المنيا تتفوق في أداء منظومة الشكاوى الحكومية

ووفقاً لتقرير مجلس الوزراء عن أداء منظومة الشكاوى الحكومية خلال يوليو الماضي، تصدرت محافظة المنيا قائمة المحافظات ذات الأداء المميز، حيث أظهرت استجابة سريعة وكفاءة عالية في التعامل مع شكاوى وطلبات المواطنين.

وجه المحافظ جميع الأجهزة المعنية بضرورة مواصلة الجهود لضمان استجابة سريعة لاحتياجات المواطنين في جميع أنحاء المحافظة، بما في ذلك مجالات النظافة، ومراقبة الأسواق، وتوفير السلع، ووسائل المواصلات، وأعمال رصف الطرق، ومياه الشرب والصرف الصحي. كما أكد على أهمية معالجة مشاكل ضعف المياه في المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجاً لتحسين جودة حياة المواطنين.

10 معلومات عن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في مصر

في إطار سعي الحكومة المصرية لتعزيز التواصل مع المواطنين وحل المشكلات التي يواجهونها، تم تخصيص منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

تتيح هذه المنظومة للمواطنين تقديم طلبات الإسعاف والاستعلام، بالإضافة إلى أي شكاوى لديهم.

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وفيما يلي أبرز 10 معلومات عن هذه المنظومة:

1. يمكن تقديم الشكاوى عبر الخط الساخن 16528، أو البوابة الإلكترونية للشكاوى www.shakwa.eg، أو تطبيق «في خدمتك».

2. نجحت المنظومة في حل 89% من الشكاوى الواردة إليها.

3. استقبلت المنظومة مليوني شكوى وطلب واستغاثة.

4. يحظى العمل بالمنظومة بمتابعة واسعة نظراً لدورها الفعّال في حل المشكلات.

5. لا تقتصر مهام المنظومة على تلقي الشكاوى فقط.

6. تركز المنظومة على رصد الشكاوى الرئيسية لمعالجة الأزمات من جذورها.

7. تعمل المنظومة على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى.

8. تركز الشكاوى الحالية على القضايا الصحية في ظل انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

9. وزارة الصحة والسكان هي الأكثر استجابة لحل شكاوى المواطنين.



لتسجيل ومتابعة الشكاوى، يجب اتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى البوابة الإلكترونية للمنظومة.

- الضغط على خانة تسجيل.

- ملء بيانات المستخدم: الاسم، الوظيفة، الرقم القومي، تاريخ الميلاد، العنوان، ورقم الهاتف.

- إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

- إدخال الشكوى.

- متابعة الشكوى باستخدام الرقم القومي ورقم الشكوى.

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