تعاون الكهرباء مع سيمنس لمواجهة ظاهرة سرقة التيار.. تواصل وزارة الكهرباء والطاقة جهودها نحو توطين صناعة المهمات الكهربائية خاصة على الجهدين المتوسط والمنخفض واستخدام التكنولوجيا الحديثة بالإضافة إلى الحد من الفاقد ومواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي.

وفي هذا الصدد، الموجز يرصد تفاصيل تعاون الكهرباء مع سيمنس لمواجهة ظاهرة سرقة التيار، حيث التقي الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس مصطفى الباجوري،الرئيس التنفيذي لسيمنس مصر و ستيفان ماي.

تعاون الكهرباء مع سيمنس لمواجهة ظاهرة سرقة التيار

وشارك باللقاء كل من الرئيس التنفيذي لقطاع الحلول الكهربائية والتحول الآلي في سيمنس AG وأندرياس ماتيه، الرئيس التنفيذي لقطاع المنتجات الكهربائية في سيمنسAG والوفد المرافق لهم ، بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير.

ويأتي تعاون الكهرباء مع سيمنس لمواجهة ظاهرة سرقة التيار، لبحث الشراكة فى مجال توطين صناعة المهمات الكهربائية خاصة على الجهدين المتوسط والمنخفض واستخدام التكنولوجيا الحديثة فيما يخص أنظمة المراقبة والتشغيل للشبكة الكهربية SCADA وكذلك برامج إدارة الطاقة بالشبكة الكهربية EMS ومختلف المجالات الأخرى، في إطار الخطة العاجلة لتحسين الخدمات وجودة التغذية الكهربائية والحد من الفاقد ومواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي والارتقاء بمعدلات الاداء فى الشبكات.

ومن ضمن تعاون الكهرباء مع سيمنس لمواجهة ظاهرة سرقة التيار تم عقد اجتماعا لمناقشة مقترحات العمل المشترك والتعاون فى ضوء استراتيجية العمل وفتح المجال امام القطاع الخاص للاستفادة من خبراته الإدارية والفنية والتكنولوجية فى اطار التوجه العام بتوطين الصناعة.

تعاون الكهرباء مع سيمنس لمواجهة ظاهرة سرقة التيار

الحد من الفاقد وسرقات التيار الكهربائي

وخلال مناقشة تعاون الكهرباء مع سيمنس لمواجهة ظاهرة سرقة التيار، استعرض الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع اوجه التعاون المختلفة مع الشركة ومشروعاتها الفعالة بالشراكة مع قطاع الكهرباء ، وتم مناقشة زيادة فرص التعاون وخاصة في مجال التصنيع المحلي للمهمات وأنظمة المراقبة والتشغيل للشبكة الكهربية SCADA وكذلك برامج إدارة الطاقة بالشبكة الكهربية EMS باستخدام احدث أساليب التكنولوجيا والمقترحات الخاصة بكيفية الحد من الفاقد وسرقات التيار الكهربائي على الجهد المنخفض فى اطار خطة لادارة الطاقة المهدرة فى كافة الاستخدامات وخاصة المنزلي والصناعي.

العلاقات بين مصر وألمانيا

وتطرق الاجتماع الى بحث امكانية العمل المشترك فى شتى المجالات للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتحسين معدلات الاداء فى الشركات التابعة، حيث أشار الوزير إلى عمق العلاقات بين مصر وألمانيا والتعاون المثمر مع شركة سيمنس الألمانية في مختلف المجالات والشراكة فى تنفيذ عدد من المشروعات والبرامج.

التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة

كما نوه بالرؤى المستقبلية الطموحة و الأخذ فى الاعتبار التحول فى الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة ، موضحًا اتخاذ مايلزم من الاجراءات لمواجهة التعدى على التيار الكهربائي والتصدي لظاهرة سرقة الكهرباء، وذلك فى اطار خطة العمل لتحقيق الجودة في جميع الخدمات الكهربائية المقدمة للمواطنين.

تعاون الكهرباء مع سيمنس لمواجهة ظاهرة سرقة التيار

وذكر الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الاستمرارية للشبكة الموحدة والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود وتحسين كفاءة التشغيل وغيرها للحفاظ على استدامة الكهرباء، منوهًا بأن الدولة تدعم توطين الصناعة المرتبطة بمهمات الطاقة المتجددة فى اطار رؤية شاملة لدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا.

وأشاد بما تقوم به شركة سيمنس لتعزيز وجودها بالسوق المصرية ، مشيرا إلى اهتمام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بالتصنيع المحلي للمهمات والمعدات الكهربية والعمل على تطوير الشبكة والتحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة ، والعمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.

وأكد وزير الكهرباء خلال مناقشة تعاون الكهرباء مع سيمنس لمواجهة ظاهرة سرقة التيار بتضافر الجهود لتحقيق الاستقرار والاستمرارية للتيار الكهربائي ومواجهة كافة اوجه التعدى والتصدي لظاهرة سرقة التيار الكهربائي.

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