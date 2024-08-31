وظائف مصر للطيران.. تعرف على الشروط والمستندات المطلوبة

يبحث عدد كبير من الأشخاص عبر محرك البحث العالمي جوجل، عن وظائف مصر للطيران، وذلك للتقديم بها ومعرفة شروط التقديم والمستندات المطلوبة.

وأعلنت شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، عن حاجتها لـ56 فردًا لشغل عدة وظائف وهي وظيفة أخصائي كافتيريات، ووظيفة مضيف كافتيريا، بنظام العمالة الموسمية، على أن يكون التعاقد لمدة 11 شهرا.

شروط وظائف مصر للطيران



ويوضح الموجز لكم على النحو التالي شروط وظائف مصر للطيران كالتالي:

وظيفة مضيف كافتيريا

- الحصول على مؤهل سياحة وفنادق (متوسط أو فوق متوسط).

- الإلمام باللغة الانجليزية.

- الإلمام بمهام وواجبات الوظيفة.

- أن يكون ملما بنظام الـ«HACCP».

-اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة

-يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة عند تاريخ بدء قبول الطلبات للذكور والإناث

-يشطرت العمل بنظام النوبات (ذكور وإناث)

-الإنتهاء من تأدية الخدمة العسكرية بدرجة أخلاق لا تقل عن جيد جدا، أو الإعفاء منها، أو تحت الطلب لمدة ثلاث سنوات.

وظائف مصر للطيران



وأوضحت، إن تقدم الطلبات على النموذج المعد لذلك بإدارة شئون التوظف بالإدارة العامة للموارد البشرية بشركة مصر للطيران للخدمات الجوية، بجوار مسجد الملك فيصل بالمطار القديم، وذلك خلال الفترة من 1 سبتمبر المقبل إلى 10 سبتمبر من الساعة 10 صباحًا، حتى 2 ظهرًا، على أن تكون مستوفاة رسم الدمغة وقدره 200 قرشا، وصورتان فوتوغرافيتان حديثتان مقاس 4×6، بالإضافة إلى صورة من المستندات التالية المؤهل الدراسي، وشهادة الميلاد، وبطاقة تحقيق الشخصية، (الرقم القومى والموقف من الخدمة العسكرية)، وتوريد المصروفات الإدارية المقررة بواقع 50 جنيهًا لخزينة الشركة (لا ترد)، وتطبق القوانين واللوائح المعمول بها.

وظائف مصر للطيران

ما هي المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف مصر الطيران

-صورة المؤهل الدراسي.

-بطاقة الرقم القومي سارية.

-صورة شهادة الميلاد.

-السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية.

-صورة إجازة طيران بالنسبة لذوي الخبرة.

وزارة العمل تعلن عن وظائف بالقطاع الخاص

على جانب آخر، وأعلنت وزارة العمل عن توفير 76 فرصة عمل، للشباب من أبناء محافظة السويس، للعمل بشركات للقطاع الخاص، من أصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، للعمل بتخصصات مختلفة، يوضحها لكم الموجز كالتالي:

- مهندس جودة.

- محاسب.

- أخصائي مشتريات.

- عمال إنتاج.

- أفراد أمن.

- سائقين.

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