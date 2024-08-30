الاستعلام عن نتيجة التظلم عبر بوابة الوظائف الحكومية في مسابقة وزارة الري

الاستعلام عن نتيجة التظلم..أفصح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن نتائج التظلم في مسابقة شغل وظائف مهندسين بوزارة الموارد المائية والري، وذلك عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية, يأتي هذا الإعلان كجزء من التزام الجهاز بتحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص في التوظيف، وسعيه إلى ضمان استقطاب أفضل الكفاءات للعمل في الجهاز الإداري للدولة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة التظلم

وتوضح جريدة “الموجز” الخطوات اللازمة للاستعلام عن نتيجة التظلم في مسابقة شغل وظائف المهندسين، والتي كالتالي:

تسجيل الدخول على موقع بوابة الوظائف الحكومية: يمكن للمستخدمين الوصول إلى الموقع عبر الرابط المتاح انقر هنا. الضغط على أيقونة "استعلام": بعد تسجيل الدخول، يجب الضغط على خيار "استعلام" للحصول على المعلومات المطلوبة. إدخال الرقم القومي ورقم التقديم: يُطلب من المتقدمين إدخال بياناتهم الشخصية للحصول على نتيجة التظلم.

بوابة الوظائف الحكومية

إجراءات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

أوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه يُجري امتحانات المتقدمين إلكترونيًا بمركز تقييم القدرات والمسابقات، الذي أنشئ بهدف تحقيق العدالة والشفافية في عمليات التوظيف، التدريب، والترقي.

وجاءت هذه الإجراءات استنادًا إلى نص المادة رقم 30 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، لضمان تطبيق معايير الحوكمة واستقطاب الكفاءات للعمل بالجهاز الإداري للدولة. حرص الجهاز على أن يكون النظام مميكنًا بالكامل، ما يضمن عدم وجود أي تدخل بشري في العملية.

بوابة الوظائف الحكومية

مقابلات واختبارات شفوية

عقد الجهاز المقابلات والامتحانات الشفوية بمركز الإدارة العامة بمنطقة العجوزة، وتولت لجنة متخصصة إجراء الامتحانات الشفوية للمتقدمين في قاعة مخصصة لهذا الغرض, وتمحورت هذه الخطوة حول تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة من خلال تمكين المتقدمين من إجراء الامتحانات أمام بعضهم البعض.

تعزيز الشفافية والعدالة

أكد الجهاز على أن جميع الإجراءات تُدار إلكترونيًا لضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين, مشيرًا إلى أهمية الشفافية في عمليات التوظيف من خلال استعراض إجراءات الامتحانات الشفوية، التي تهدف إلى اختيار أفضل الكفاءات لشغل الوظائف العامة، بما يدعم الأداء العام للجهاز الإداري في الدولة.

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