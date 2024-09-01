تفاصيل حفل بهاء سلطان المنتظر في القاهرة الجديدة

يستعد المطرب بهاء سلطان لإحياء حفل غنائي ضخم مساء اليوم الأحد في القاهرة الجديدة. الحفل من المتوقع أن يشهد حضورًا كبيرًا من محبي الفنان، الذين ينتظرون بفارغ الصبر هذه الليلة للاستمتاع بمجموعة من أغانيه الشهيرة التي طالما تفاعلوا معها في حفلاته السابقة، ويستعرض الموجز تفاصيل الحفل وأعماله الغنائية الجديدة

بهاء سلطان، الذي يعتبر واحدًا من أكثر المطربين شعبية في مصر، يقدم خلال الحفل عددًا كبيرًا من أغانيه التي لاقت نجاحًا كبيرًا، ومن المتوقع أن يكون هذا الحفل فرصة لمحبي سلطان للاستمتاع بأجواء غنائية حماسية، خصوصًا مع الأداء المميز للفنان على المسرح.

استعدادات بهاء سلطان لطرح أغنية جديدة بعد "الجائزة الكبرى"

بهاء سلطان

لا يقتصر نشاط بهاء سلطان على الحفلات فقط، بل يواصل العمل على مشاريع جديدة، وبهاء سلطان يستعد حاليًا لطرح أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد نجاحه الكبير في أغنية "الجائزة الكبرى"، التي كانت جزءًا من مسلسل "كوبرا" الذي قدمه النجم محمد إمام في النصف الثاني من رمضان 2024. الأغنية كانت واحدة من أبرز الأحداث الموسيقية خلال الموسم الرمضاني، مما رفع من شعبية سلطان وأعاد تأكيد مكانته في قلوب جمهوره.

لمسات أخيرة.. بهاء سلطان يعمل على تجهيز أغنيته الجديدة

بهاء سلطان

في الوقت الحالي، يواصل بهاء سلطان العمل على تجهيز أغنيته الجديدة، حيث يقضي ساعات طويلة في الإستوديو لوضع اللمسات الأخيرة على العمل قبل طرحه. ومن المتوقع أن يكشف الفنان عن تفاصيل هذه الأغنية خلال الأيام المقبلة، حيث ينتظر جمهوره بفارغ الصبر ما سيقدمه في هذا العمل الجديد.

"أما أتكلم".. أحدث أعمال بهاء سلطان

بهاء سلطان

قبل تحضيراته للأغنية الجديدة، طرح بهاء سلطان أغنية بعنوان "أما أتكلم"، التي لاقت رواجًا كبيرًا منذ إصدارها. الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وليد سعد، وتوزيع موبازي. ميكس وماستر الأغنية كان من إعداد جلال حمداوي، وتم تسجيلها تحت إشراف ميدو منير، فيما تولى سعيد إمام الإشراف العام. إدارة الإنتاج كانت لماجد سليمان، والإنتاج تم عبر شركة روتانا.

كلمات "أما أتكلم"..انعكاس لأسلوب بهاء سلطان الفريد

بهاء سلطان

كلمات الأغنية تحمل طابعًا ساخرًا مع تلميحات اجتماعية بارزة، حيث يقول بهاء سلطان:

"كل أما أتكلم يقطم سكتم بكتم ساكت عامل فيها مكتم

يظهر حد مفهمه تلفت نظر الناس، كل أما أتقدم على فكرة

الدنيا دي فيها كتير ومافيش أكثر من الناس الفُلة"

الأغنية تعكس أسلوب بهاء سلطان المميز، حيث يمزج بين السخرية والواقع بأسلوب فني يعجب جمهوره.

الترويج لـ"أما أتكلم".. نجاح على السوشيال ميديا

بهاء سلطان

شركة روتانا للصوتيات والمرئيات روجت للأغنية بشكل مكثف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث طرحت البرومو الرسمي للأغنية على حسابها الرسمي على فيسبوك. هذا الترويج ساهم في جذب اهتمام كبير من جمهور بهاء سلطان، الذي تفاعل بشكل كبير مع الأغنية.

مشوار بهاء سلطان الفني.. نجاحات متواصلة

خلال الفترة الماضية، حقق بهاء سلطان نجاحات كبيرة بفضل مجموعة من الأغاني التي طرحها، مثل "تنزل فين"، "مارتحناش"، "دادينا"، و"ندر عليا". هذه الأغاني كانت من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبد المنعم.

بهاء سلطان

بالإضافة إلى ذلك، قدم سلطان أغنية "دلوقتى عجبناكو" من كلمات منة القيعي وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد عادل، إلى جانب أغنية "الجو ولع" التي كتبها باسم عادل ولحنها محمد يحيى.

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