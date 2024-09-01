تزامنًا مع المقاطعة.. المياه الغازية تتصدر قائمة صادرات مصر من الصناعات الغذائية

تصدرت المياه الغازية صدراة قائمة صادرات مصر من الصناعات الغذائية في النصف الأول من عام 2024 فقد سجلت قفزة كبيرة بنسبة 25% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. حيث بلغت قيمة الصادرات خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري أكثر من 3.2 مليار دولار، وهو ما يتجاوز تقريبًا إجمالي صادرات مصر من الصناعات الغذائية في عام 2020 بأسره، ونكشف التفاصيل عبر الموجز.

صدارة قائمة الصادرات المصرية

احتلت المياه الغازية صدارة قائمة الصادرات المصرية من الصناعات الغذائية بقيمة تصل إلى 309 مليون دولار. ووفقًا للتوقعات، فإن قطاع الصناعات الغذائية في مصر يتجه لتخطي عتبة 6 مليار دولار لأول مرة في تاريخه خلال عام 2024. هذا النمو الملحوظ مدفوعًا بزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع الجديدة في هذا القطاع، ضمن خطة طموحة لرفع حجم الصادرات الغذائية المصنعة وغير المصنعة إلى 20 مليار دولار في السنوات القليلة القادمة.

الزيادة الكبيرة في صادرات الصناعات الغذائية

ارتفعت صادرات مصر من الصناعات الغذائية بشكل ملحوظ، حيث سجلت قيمة الصادرات في النصف الأول من 2024 نحو 3.2 مليار دولار، محققة بذلك زيادة قدرها 638 مليون دولار، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 25% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. تعتبر هذه الزيادة الأكبر في تاريخ الصادرات الغذائية المصرية في هذه الفترة الزمنية.

التوزيع الجغرافي للصادرات

على الصعيد الجغرافي، تصدرت الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للمواد الغذائية المصرية خلال النصف الأول من عام 2024، بقيمة صادرات بلغت 1640 مليون دولار، أي ما يعادل 52% من إجمالي الصادرات الغذائية، مع تحقيق نسبة نمو قدرها 24%. تلتها الدول الأوروبية، حيث بلغ حجم صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي 701 مليون دولار، بزيادة بلغت 55%، مما يمثل 22% من إجمالي الصادرات الغذائية. في حين استحوذت الدول الأفريقية غير العربية على 7% من الصادرات، وبقيمة 225 مليون دولار، مع تحقيق نسبة نمو بلغت 9%. الولايات المتحدة الأمريكية جاءت في المرتبة الرابعة بقيمة صادرات بلغت 160 مليون دولار، مع نسبة نمو 28%.

أبرز الأسواق الدولية

على مستوى الدول، جاءت المملكة العربية السعودية في الصدارة كأكبر مستورد للصناعات الغذائية المصرية، بقيمة 238 مليون دولار، محققة نسبة نمو قدرها 15%. تلتها السودان بفارق كبير، حيث سجلت صادرات بقيمة 212 مليون دولار ونسبة نمو 28%. فلسطين احتلت المركز الثالث بقيمة 175 مليون دولار ونسبة نمو 42%. كما سجلت كل من هولندا وإسبانيا والمغرب زيادة ملحوظة في وارداتها من مصر، مع نمو كبير في القيم التصديرية.

أهم السلع الغذائية المصدرة

من حيث السلع، تصدرت صادرات مركزات المشروبات الغازية القائمة بقيمة 309 مليون دولار، مع تحقيق نسبة نمو 10% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. تلتها صادرات الدقيق والنشاء بقيمة 276 مليون دولار، مع نسبة نمو 39%. الفراولة المجمدة احتلت المرتبة الثالثة بقيمة صادرات 248 مليون دولار ونسبة نمو 24%. في حين شهدت صادرات السكر انخفاضًا بنسبة 13%، إلا أن عصائر الفواكه سجلت نموًا بنسبة 91%.

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