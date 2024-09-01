في عيد ميلادها.. ننشر أبرز مبادرات الملكة رانيا وجهودها في العمل الانساني

الملكة رانيا.. مازالت الملكة رانيا، زوجة العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، تتصدر محرك البحث العالمي جوجل، ووسائل التواصل الاجتماعي، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بذكري ميلادها الـ 54، والذي صادف أمس 31 أغسطس.

ويلقي “الموجز” الضوء في هذا التقرير علي أبرز جهود الملكة رانيا، زوجة العاهل الأردني، في العمل الانساني ومبادراتها تزامنًا مع عيد ميلادها.

الملكة رانيا

معلومات عن الملكة رانيا

ولدت الملكة رانيا زوجة العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، في 31 أغسطس 1970.

وحصلت على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في القاهرة عام 1991.

وشغلت العديد من المناصب الهامة في قطاع البنوك في الأردن، ثم عملت في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وفي عام 1993، تزوجت الملكة رانيا من الأمير –آنذاك- عبدالله الثاني ابن الحسـين، والذي أصبح ملكًا للمملكة الأردنية الهاشمية في 7 فبراير عام 1999.

أنجبت الملكة رانيا العديد من الأبناء وهم الأمير الحسين، ولي العهد، والأميرة إيمان، والأميرة سلمى، والأمير هاشم.

الملكة رانيا

أبرز جهود الملكة رانيا في العمل الانساني

اشتهرت الملكة رانيا بجهودها الكبيرة في العمل الأنساني، حيث عملت لسنوات طويلة من أجل دعم العمل الخيري والاجتماعي في دولة الأردن.

علي المستوي المحلي

وعلي مدار السنوات السابقة، اهتمت الملكة رانيا بدعم العديد من القضايا وخاصة التعليم وتمكين المرأة والشباب في الأردن.

وكرست الملكة رانيا جهودها لدعم مساعي تحسين مستوى حياة الأردنيين من خلال مبادراتها في مختلف المجالات، وتطوير النظام التعليمي الحكومي من خلال دعم المعلمين والمدارس، إلى جانب تمكين المجتمعات والنساء من خلال برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي.

كما اهتمت الملكة رانيا بحماية الأطفال والأسر من خلال دعم برامج رعاية الطفولة والمراهقة، فضلًا عن تشجيع الابتكار والتكنولوجيا والريادة من خلال دعم الشركات الناشئة والمبادرات الشبابية.

علي المستوي العالمي

وعلى المستوى العالمي، اهتمت الملكة رانيا بمناصرة لنشر التسامح والتعاطف بين مختلف الثقافات والأديان، وبناء الجسور بين الناس من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب مواجهة الصور النمطية اتجاه العرب والمسلمين، كما عملت الملكة رانيا علي تشجيع فهم وقبول أكبر بين الناس من مختلف الأديان والثقافات.

الملكة رانيا

التكريمات والجوائز التي حصلت عليها الملكة رانيا

وتقديرًا لجهود الملكة رانيا المتميزة في خدمة الوطن، قام الملك عبد الله الثاني بن الحسين بتقليدها وسام النهضة المرصع.

وحصلت الملكة رانيا على العديد من الجوائز العالمية تقديرًا لجهودها الإنسانية، أبرزها جائزة الإنسانية لجمعية الصحافة الأجنبية، وجائزة آندريا بوتشيللي الإنسانية، وجائزة من الملكة سيلفيا ملكة السويد، وجائزة والتر راثيناو، وجائزة المواطنة العالمية من "مجلس أتلانتك"، وجائزة جايمس سي. مورجان الإنسانية، وجائزة فارس العطاء العربي، وجائزة من منظمة الأصوات الحيوية، وجائزة شخصية العام المؤثرة، وجائزة يوتيوب للإبداع، وجائزة زايد للأخوة الإنسانية، وجائزة الطريق إلى السلام.

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