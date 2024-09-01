رئيس هيئة المحطات النووية يفتتح دورة تدريبية للوكالة الدولية للطاقة الذرية

دورة تدريبية للوكالة الدولية للطاقة الذرية.. بهدف تعزيز البنية التحتية النووية للدول الأعضاء بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، افتتح اليوم الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية الدورة التدريبية الإقليمية حول إنشاء وتطوير المالك والمشغل لبرامج القوى النووية.

الموجز يرصد تفاصيل ما تم داخل دورة تدريبية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تم تنظيمها بالتعاون مع هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

دورة تدريبية للوكالة الدولية للطاقة الذرية

وخلال كلمته الافتتاحية بـ دورة تدريبية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رحب الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمتدربين القادمين من 15 دولة، مؤكدًا أن من القيم الأساسية لـ البرنامج النووي المصري السلمي هو تعزيز التعاون مع المجتمع النووي الدولي.

كما أعرب عن تقديره العميق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، للدعم الذي تقدمه للدول الأعضاء لتطوير بنيتها التحتية النووية، كما تم مناقشة البرنامج النووي المصري السلمي، لافتًا إلى أن دورة تدريبية للوكالة الدولية للطاقة الذرية ستشكل فرصة قيمة لتبادل الخبرات والدروس المستفادة بين المشاركين، بالإضافة إلى متابعة البرنامج النووي المصري السلمي.

هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

وأعرب عن سعادته بمشاركة خبراء من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء خلال الأسبوع، حيث سيقدمون رؤياهم وفق الخبرة المصرية حول القضايا المتعلقة بتخطيط تطوير الموارد البشرية للمالك والمشغل، بالإضافة إلى التطوير التنظيمي للمشروع، بما في ذلك ترخيص الموقع، والإنشاءات، ومتطلبات التفتيش والرقابة خلال فترة الإنشاءات.

وتهدف دورة تدريبية للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تدريب المشاركين من خلال المحاضرات، المناقشات، الأمثلة العملية، والتمارين التفاعلية، مع تقديم إرشادات عملية وممارسات جيدة تتعلق بإنشاء منظمة المالك والمشغل لمشاريع الطاقة النووية الجديدة. ستُقدَّم الدورة التدريبية على شكل سلسلة من العروض التي يقدمها موظفو الوكالة وخبراء دوليون، بما في ذلك خبراء من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

دورة تدريبية للوكالة الدولية للطاقة الذرية

واختتم الدكتور أمجد الوكيل كلمته بالتأكيد على أهمية التركيز على الهدف الأسمى الذي يجمعنا جميعًا، وهو المساهمة في مستقبل يتم فيه توزيع فوائد الطاقة النووية كمصدر موثوق ونظيف وآمن للطاقة للأجيال القادمة على مستوى عالمي.

مشروع المحطة النووية بالضبعة

هذا وأبدى إريك ماثيت، الخبير الفني في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنسق الدورة التدريبية، عن سعادته بوجوده في مصر وأثنى على مستوى التنظيم والاهتمام بهذا البرنامج التدريبي، كما أشاد بالإنجازات الكبيرة التي تم تحقيقها في مشروع المحطة النووية بالضبعة.

ومن المرتقب أن تختتم اعمال الدورة التدريبية الإقليمية يوم الخميس الموافق 5/9/2024 بتسليم المتدربين شهادات استكمال الدورة بنجاح.

وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج النووي المصري السلمي يعتبر من أهم المشروعات القومية التي تجريها الحكومة حاليًا وهو مشروع محطة الضبعة الذي يتقع في مدينة الضبعة التابعة لمحافظة مطروح «شمال غرب» على ساحل البحر الأبيض المتوسط وتتكون من 4 مفاعلات نووية لإنتاج الكهرباء بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميجاوات.

ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المفاعل الأول لـالبرنامج النووي المصري السلمي عام 2028، ثم المفاعلات الأخرى تباعا.

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دورة تدريبية للوكالة الدولية للطاقة الذرية

دورة تدريبية للوكالة الدولية للطاقة الذرية

دورة تدريبية للوكالة الدولية للطاقة الذرية



