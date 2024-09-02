الحق مشوارك.. الحالة المرورية اليوم الاثنين 2-9-2024 بالقاهرة والجيزة

الحالة المرورية اليوم.. شهدت الحالة المرورية اليوم الاثنين 2 سبتمبر 2024، كثافة مرورية على كافة الطرق والمحاور السريعة والصحراوية، بدون وجود مؤثرات أو بلاغات لغرف عمليات الإدارة العامة للمرور على كافة الطرق والمحاور في القاهرة والجيزة، وكذا استقرار الحالة المرورية على الطريق الدائري بكامل قطاعاته.

الحالة المرورية اليوم الاثنين 2 سبتمبر

كما شهدت حركة سير السيارات، اليوم الاثنين، 2 سبتمبر 2024، تكدسًا مروريًا في شوارع وميادين محافظتى القاهرة والجيزة، والمحاور الرابطة بين المحافظات سواء الطرق السريعة أو الصحراوية والزراعية، وسط انتشار لرجال الإدارة العامة للمرور لمتابعة حركة السير، ومواجهة أى عوائق من شأنها التأثير السلبى على حركة المرور.

ويستعرض “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل الحالة المرورية، اليوم الاثنين، في القاهرة والجيزة والطرق السريعة.

الحالة المرورية

الحالة المرورية اليوم بالقاهرة

وشهدت حركة المرور بمحافظة القاهرة، اليوم الاثنين، كثافة مرورية متحركة، بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل.

فيما، شهد كوبري أكتوبر حالة من الكثافة المرورية وكذلك شارع رمسيس فيما تقل هذه الكثافة تدريجياً إلى أن نصل إلى منتصف كوبري غمرة، كما يشهد كوبري 15 مايو للمتجهين إلى حي المهندسين كثافة مرورية.

ويشهد شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر انسياب مروري حتى منطقة الزاوية الحمراء، وهناك كثافة نسبية عند منطقة «الوايلي» وصولاً لكوبري الساحل والأميرية والكورنيش من المظلات إلى وسط البلد كثافات مرورية بسيطة ومتقطعة، والمتجة إلى المؤسسة سيجد سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات عند المظلات.

الحالة المرورية اليوم بالجيزة

وشهدت الحالة المرورية، اليوم الاثنين، بمحافظة الجيزة، تكدسًا مروريًا، وكذلك مدينة 6 أكتوبر، خاصة بشارع المحور المركزي، وشهد شارع الهرم الرئيسي تباطؤ في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية، وفي منطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية.

فيما، شهدت منطقة مشعل حالة من التكدس المروري من شارع العشرين حتى الطالبية، وكثافات عالية للمتجه إلى كوبرى الجيزة المعدنى وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، كما ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولًا لمناطق بولاق وإمبابة.

الحالة المرورية

الحالة المرورية على الطرق السريعة

وتشهد حالة المرور على الطرق السريعة، اليوم الاثنين، كثافة مرورية نسبية، حيث تستقر الحالة المرورية على طريقي القاهرة - الإسكندرية الزراعي والصحراوي، وأيضا على طريق العلمين الصحراوي والطريق الساحلي الدولي بالنسبة للمسافرين من وإلى القاهرة، كما تستقر حالة المرور على طريق الفيوم الصحراوي، وطريق المنصورة.

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