الحق مشوارك.. الحالة المرورية اليوم الجمعة 30-8-2024 بالقاهرة والجيزة

الحالة المرورية اليوم.. يتزايد البحث من قبل المواطنين في محافظتي القاهرة والجيزة على أماكن الكثافات المرورية والإزدحامات ، والحالة المرورية اليوم الجمعة الموافق 30 أغسطس 2024، حيث اعتاد الناس الخروج للتنزه في هذا اليوم نظرا لأنه يوم العطلة الأسبوعية، بالإضافة إلى زيارة الأهل والأصدقاء ، وشراء ما يحتاجونه من مستلزمات.

ويستعرض “الموجز” خلال هذا التقرير، تفاصيل حركة المرور اليوم الجمعة 30/8/2024.

الحالة المرورية اليوم بالقاهرة والجيزة

الحالة المرورية اليوم

تشهد الحالة المرورية اليوم الجمعة سيولة وانسيابية في معظم الطرق والميادين والشوارع الرئيسية منذ الصباح الباكر، نظرا لعطلة نهاية الأسبوع، ومن المتوقع أن تبدأ الطرق في الإزدحام عقب أداء صلاة الجمعة اليوم، حيث اعتاد الناس الخروج للشوارع بعدها.

الحالة المرورية اليوم بالجيزة

اتظمت حركة المرور اليوم بمحافظة الجيزة وشهدت سهولة ويسر، في أعلى كوبري أكتوبر للقادم من شارع البطل أحمد عبد العزيز، باتجاه مناطق وسط البلد، وكثافة مرورية في الاتجاه العكسي، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولًا إلى المنصة.

وتشهد الجيزة كثافات مرورية في هذه الميادين والمحاورعلى مدار اليوم ننشرها من خلال موقع "الموجز" على النحو التالي :

- شارع مصدق

- شارع التحرير في الدقي

- ميدان المساحة

- ميدان الكيت كات

- ميدان الدقي

- شارع مستشفي الشرطة بالعجوزة

- شارع فيصل الرئيسي

- شارع الهرم الرئيسي

- منطقة ميدان الجيزة وكوبري الجامعة

- ميدان سفنكس بالمهندسين

- شارع جامعة الدول العربية

الحالة المرورية اليوم بالقاهرة والجيزة

الحالة المرورية اليوم بالقاهرة

بدأت الحالة المرورية بمحافظة القاهرة صباح اليوم، باستقرار مروري وسهولة في حركة النقل، بالميادين والمحاور العامة، بدأت منذ السابعة صباحاً مع تواجد أمنى في معظم الميادين الرئيسية.

وشهد كورنيش النيل في الاتجاهين انتظام في حركة سير السيارات، وميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، سيولة وانتظام بجميع الشوارع المؤدية إلى شارع القصر العيني وكوبري قصر النيل، وكوبري أكتوبر، وسط انتشار رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة، لتسهيل حركة السيارات.

وننشر في "الموجز" أهم المحاور والميادين التي تشهد زحام مروري بالقاهرة اليوم:

- ميدان المؤسسة

- ميدان مسرة

- شارع شبرا وميدان الخلفاوي

- ميدان طلعت حرب في وسط البلد

- كوبري الساحل

- ميدان رمسيس

- ميدان الإسعاف وشارع 26 يوليو

- كوبري أكتوبر

- محور النصر

- شارع صلاح سالم

- محور المشير

- شارع عباس العقاد

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